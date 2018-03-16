Жизнь на мусорной свалке. Как мэрия Бишкека помогает тем, кто там оказался

Стихийным сборщикам мусора на полигоне мэрия Бишкека помогает с восстановлением документов. Об этом сегодня журналистам рассказал вице-мэр столицы Эркинбек Исаков.

Он отметил, что часть из нелегальных рабочих планируется трудоустроить в будущем уже на новом мусорном полигоне.

По словам Эркинбека Исакова, в рамках реализации проекта по улучшению системы управления твердыми бытовыми отходами есть компонент социальной реабилитации нелегальных сборщиков мусора. Сейчас завершена перепись людей, которые там занимаются сортировкой мусора.

«Мы помогаем восстановить им документы, оказываем социальную поддержку, помогая реабилитироваться, вернуться к нормальной жизни. Часть из них, возможно, трудоустроим в будущем на новом нашем полигоне», — сказал он.

Напомним, ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде кредита и гранта. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.