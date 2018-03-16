16:44
USD 68.20
EUR 84.32
RUB 1.20
Общество

Жизнь на мусорной свалке. Как мэрия Бишкека помогает тем, кто там оказался

Стихийным сборщикам мусора на полигоне мэрия Бишкека помогает с восстановлением документов. Об этом сегодня журналистам рассказал вице-мэр столицы Эркинбек Исаков.

Он отметил, что часть из нелегальных рабочих планируется трудоустроить в будущем уже на новом мусорном полигоне. 

По словам Эркинбека Исакова, в рамках реализации проекта по улучшению системы управления твердыми бытовыми отходами есть компонент социальной реабилитации нелегальных сборщиков мусора. Сейчас завершена перепись людей, которые там занимаются сортировкой мусора.

«Мы помогаем восстановить им документы, оказываем социальную поддержку, помогая реабилитироваться, вернуться к нормальной жизни. Часть из них, возможно, трудоустроим в будущем на новом нашем полигоне», — сказал он.

Напомним, ЕБРР выделил 22 миллиона евро в виде кредита и гранта. На эти деньги столичные власти должны были построить мусоросортировочный завод и новый санитарный полигон, а также рекультивировать старую свалку.
Ссылка:
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Обвинения чиновников в недоработке. Вице-мэр объяснил, почему не будет судиться
Мусорный полигон Бишкека. Вице-мэр о том, как будем рассчитываться с кредитом
Мусорный полигон Бишкека. В мэрии рассказали, почему он еще не заработал
Новая свалка в Бишкеке под вопросом. Президента просят взять на контроль
Свалки в Балыкчи нет. Чиновники готовятся встретить первых туристов
Новый мусорный полигон в Бишкеке. На что потратили деньги ЕБРР
В Бишкек прибыла спецтехника для строительства нового мусорного полигона
В Кыргызстане растет количество медотходов. Как обеззараживать, не знают
Мусорный полигон в Бишкеке закрывается. Новый построим
Мэр Чолпон-Аты стал фигурантом уголовного дела
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Бизнес
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom
O!TV увеличил список рейтинговых каналов до&nbsp;140! O!TV увеличил список рейтинговых каналов до 140!
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!