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Общество

Китай рассматривает Кыргызстан как надежного партнера

Китай рассматривает Кыргызстан как надежного партнера. Об этом сообщил посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Сяо Цинхуа.

По его словам, Китай заинтересован в тесном взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве.

Посол напомнил, что товарооборот двух стран по итогам 2017 года составил $1 миллиард 509 миллионов, по сравнению с прошлым годом он вырос на 3,9 процента . В Китай из Кыргызстана в 2017-м экспортировано товаров на $97, 5 миллиона. Рост составил 21,7 процента. Импортировано товаров на $1 миллиард 500 миллионов с ростом 2,2 процента.
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