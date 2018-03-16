Китай рассматривает Кыргызстан как надежного партнера. Об этом сообщил посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Сяо Цинхуа.

По его словам, Китай заинтересован в тесном взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве.

Посол напомнил, что товарооборот двух стран по итогам 2017 года составил $1 миллиард 509 миллионов, по сравнению с прошлым годом он вырос на 3,9 процента . В Китай из Кыргызстана в 2017-м экспортировано товаров на $97, 5 миллиона. Рост составил 21,7 процента. Импортировано товаров на $1 миллиард 500 миллионов с ростом 2,2 процента.