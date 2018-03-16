Российские и таджикские военные уничтожили «боевиков» на границе с Афганистаном

Вооруженные силы России и Таджикистана провели масштабные учения на южных рубежах республики. Об этом сообщило издание rg.ru.

«Основной этап завершился на полигоне Харбмайдон в 15 километрах от границы с Афганистаном», — сообщил официальный представитель Центрального военного округа РФ Ярослав Рощупкин.

Военнослужащие проводили учения с учетом опыта боевых действий в Сирии. В них участвовали около 2 тысяч военнослужащих и более 400 единиц техники.

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«Отработаны действия спецназа с применением разведывательно-ударных комплексов: по целям нанесли удары расчеты реактивных систем «Ураган», штурмовая авиация и вертолеты. «Боевиков» блокировали с помощью управляемых минных полей, после чего их разгромили мотострелки при поддержке бронетехники», — рассказал полковник Рощупкин.

В рамках учений шесть российских штурмовиков Су-25СМ, которые перебросили в Таджикистан с авиационных баз в Кыргызстане и Челябинской области, нанесли удары по «противнику». В общей сложности летчики выпустили более сотни неуправляемых авиационных ракет.