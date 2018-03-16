17 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00–17.00 — улицы Ахунбаева, Джунусалиева;

9.00–11.00 — улицы Абдраева, Дэн Сяопина, Кайназаровой, Арзамасская;

9.00–18.00 — улицы Акмуз, Ростовская, Ладожская, 2-я Черепки, Кудрука, Араванская, Кулиева, переулки Илийский, Беломорский.

В Иссык-Кульской области: