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Общество

17 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–17.00 — улицы Ахунбаева, Джунусалиева;
  • 9.00–11.00 — улицы Абдраева, Дэн Сяопина, Кайназаровой, Арзамасская;
  • 9.00–18.00 — улицы Акмуз, Ростовская, Ладожская, 2-я Черепки, Кудрука, Араванская, Кулиева, переулки Илийский, Беломорский.

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — село Бактуу-Долоноту, город Каракол (улицы Токтогула, Джакыпова, Кыштообаева, Московская).
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