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Общество

Французского пекаря оштрафовали на три тысячи евро за трудолюбие

41-летнего Седрика Вевра из коммуны Люзиньи-сюр-Барс, Франция, оштрафовали на три тысячи евро за чрезмерную любовь к работе. Мужчина работал в собственной пекарне семь дней в неделю, чем нарушил трудовое законодательство, сообщило издание Daily Mail.

Летом 2017 года его маленькая пекарня обслуживала туристов семь дней в неделю, тогда как по местному закону не могла работать больше шести дней. Седрик Вевр утверждает, что такие требования мешают развитию малого бизнеса, и категорически отказывается выплачивать штраф.

Позицию пекаря поддерживает и мэр коммуны Кристиан Бранл.

Эти законы убивают наш бизнес. Мы должны позволять людям работать, если туристы нуждаются в их услугах.

Кристиан Бранл
В поддержку Седрика Вевра выпустили петицию, которую подписали более 500 местных жителей. Тем не менее местные чиновники настаивают: пекарь обязан выплатить штраф.
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