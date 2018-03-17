Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 17 марта днем без осадков, ясно. Воздух прогреется до +12 градусов. День увеличился до 11 часов 58 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00–17.00 — улицы Ахунбаева, Джунусалиева;

9.00–11.00 — улицы Абдраева, Дэн Сяопина, Кайназаровой, Арзамасская;

9.00–18.00 — улицы Акмуз, Ростовская, Ладожская, 2-я Черепки, Кудрука, Араванская, Кулиева, переулки Илийский, Беломорский.

Перекрытые дороги

с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

c 14 марта по 30 августа в связи с реконструкцией закрыта часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

День памяти жертв Аксыйской трагедии

Фото из Интернета. Монумент, посвященный жертвам аксыйских событий

Аксыйские события — расстрел демонстрации местного населения села Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызстана 17 марта 2002 года, протестовавшего против передачи части кыргызских территорий Китаю. Непосредственным поводом к волнениям стал арест властями земляка аксыйцев, депутата Азимбека Бекназарова.

Жертвами применения огнестрельного оружия стали шесть человек.

Кризис в Аксы привел к отставке премьер-министра Курманбека Бакиева и его правительства, а также подорвал доверие к президенту Аскару Акаеву.

Люди, которые меняли мир

Родился музыкант Ростислав Миронович

Он родился в 1904 году в Майкопе. Еще в музучилище начал сочинять — написал несколько романсов, оркестровых пьес и детскую оперу «Листопад».

С 1945 по 1962 годы дирижировал в Кыргызском театре оперы и балета, поставил двадцать пять новых оперных и балетных спектаклей, среди которых «Раймонда», «Волшебная флейта», «Русалка», «Риголетто», «Лебединое озеро», «Жизель», «Спящая красавица». Преподавал в Кыргызском музыкальном училище по классу флейты, а также дирижирование и теоретические дисциплины. Во время работы в Киргизии получил звание заслуженного деятеля искусств.

Писал музыку специально для темир комуза. Одно из его произведений «Киргизский напев» исполнил Байкальский варганный ансамбль.

Среди его учеников народный артист Киргизской ССР Насыр Давлесов, профессор Кайыпбек Айтыгулов.

Умер в апреле 1998 года.

Родился писатель Салижан Жигитов

В 1936 году родился писатель, драматург, критик, пародист, переводчик, публицист, ученый, дипломат, общественный и государственный деятель Салижан Жигитов.

Внес большой вклад в развитие и становление кыргызской дипломатии, будучи послом Кыргызской Республики в Узбекистане.

Автор нескольких сборников литературно-критических статей, ряда поэтических сборников, отличающихся глубоким лиризмом, высоким профессионализмом. За участие в создании многотомной Кыргызской советской энциклопедии в 1984 году удостоен Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники.

Родился Владислав Пази

Заслуженный деятель искусств КР и РФ, театральный режиссер, актер Владислав Борисович Пази родился 17 марта 1945 года в Ленинграде. В 1972-м окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии по классу режиссуры драматического театра и на многие годы связал свою жизнь с театральной провинцией. Ставил спектакли во Владимире, Мурманске, Петрозаводске. С 1986 года работал в Русском драмтеатре имени Н.Крупской во Фрунзе в качестве главного режиссера. В 1987-м был избран коллективом театра на должность художественного руководителя, проработал на этой должности до 1992-го. В 1992 году удостоен звания заслуженного деятеля искусств КР.

Спектакль «Смотрите, кто пришел!» по пьесе В.Арро, поставленный режиссером в 1986 году, удостоен премии Министерства культуры Киргизской ССР за лучшую режиссерскую работу года. Широкое общественное признание получил спектакль «Диктатура совести» по пьесе М.Шатрова, представленный в 1987-м на соискание премии имени М.Рыскулова. С деятельностью Владислава Пази связано успешное открытие в театре Малой сцены.

В 1993-м Владислав Пази вернулся в Санкт-Петербург. В 2002-м был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Скончался 13 мая 2006 года в Софии (Болгария). Похоронен на петербургском мемориальном кладбище «Литераторские мостки».

У кого намечается той

Эрмекбай Омошев

Эрмекбай Омошев родился в 1973 году в Джалал-Абадской области.

С августа 2017 года глава государственной администрации — аким Сузакского района.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут лирическую комедию «Неоконченный роман». В ролях: Мария Порошина и Ярослав Бойко.

— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева — опера «Евгений Онегин».



— В арт-баре «Чемодан Зусмановича» выступит группа Steppefish из Караганды.

— В Государственном цирке бишкекский зритель впервые увидит шоу известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых.

— В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула пройдет международные соревнования по баскетболу;

— В бассейне «Дельфин» состоится открытый чемпионат Кыргызстана по плаванию.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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