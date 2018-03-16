С проблемами правового характера чаще сталкиваются представители уязвимых групп. Такие данные приводит институт омбудсмена.

По его информации, бывшие заключенные, выйдя на свободу, имеют трудности с получением документов. Как следствие, у них возникают сложности с получением медицинских услуг и трудоустройством.

«Для более оперативного решения этих проблем им приходится вступать в коррупционные отношения с представителями госорганов. Проще говоря, давать взятки», — отметили в институте.

Правовую незащищенность отмечают и мигранты. Зачастую они не могут получить квалифицированные юридические консультации. Основная проблема этой группы населения — получение документов. «Из-за их отсутствия у людей сложности с получением работы, устройством детей в образовательные учреждения. По этой же причине они уязвимы перед правоохранительными органами», — отметили в институте.