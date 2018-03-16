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Общество

Наказание для пешеходов — нарушителей ПДД ужесточили

В Бишкеке ужесточили наказание для тех, кто перебегает дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

С начала марта инспекторы УОБДД Бишкека составили более ста протоколов об административном правонарушении в отношении пешеходов.

Штраф, согласно Административному кодексу, составляет 500 сомов.

«Многим кажется, что ничего плохого с ними не случится, но виновниками многих ДТП становятся именно пешеходы. Часто водители не успевают затормозить или объехать перебегающего дорогу. Нарушители приводят разные отговорки: спешу, в больницу надо, за лекарством бегу. Но много и тех, кто признает вину», — отметили инспекторы УОБДД.

Как сообщается, избежать наказания, ссылаясь на то, что с собой нет необходимых для оформления штрафа документов, удостоверяющих личность, не получится: совместно работают участковые инспекторы. Таких нарушителей доставят в ближайшее отделение милиции для выяснения личности.

Сотрудники напоминают: участниками дорожного движения являются не только водители, но и пешеходы, которые тоже обязаны соблюдать правила.
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