Кыргызстанцы в основном знают только базовые, конституционные права. Об этом говорится в отчете Института омбудсмена о ситуации с правами человека.

При этом большинство жителей Кыргызстана считают, что знают свои права, но только две трети понимают, как их защитить.

Знания в целом ограничены базовыми, конституционными правами. В тройку лидеров вошли избирательное право, право на свободу и вероисповедание. Институт омбудсмена

«Чаще всего, по мнению респондентов, нарушают права на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду, охрану здоровья, судебную защиту и избирательное право. Половина респондентов заявили, что их права не нарушают, а три четверти не сталкивались с этим лично», — говорится в отчете.

«Ответственными за обеспечение соблюдения прав граждане назвали правоохранительные органы и органы власти. Их же назвали как органы, которые реально обеспечивают защиту прав, решают проблемы и конфликты в этой области. При этом треть населения решает проблемы самостоятельно или с помощью друзей, родственников, знакомых», — говорится в отчете.