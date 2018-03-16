Кыргызстанцы в основном знают только базовые, конституционные права. Об этом говорится в отчете Института омбудсмена о ситуации с правами человека.
При этом большинство жителей Кыргызстана считают, что знают свои права, но только две трети понимают, как их защитить.
«Чаще всего, по мнению респондентов, нарушают права на благоприятную для жизни и здоровья экологическую среду, охрану здоровья, судебную защиту и избирательное право. Половина респондентов заявили, что их права не нарушают, а три четверти не сталкивались с этим лично», — говорится в отчете.
Знания в целом ограничены базовыми, конституционными правами. В тройку лидеров вошли избирательное право, право на свободу и вероисповедание.Институт омбудсмена
«Ответственными за обеспечение соблюдения прав граждане назвали правоохранительные органы и органы власти. Их же назвали как органы, которые реально обеспечивают защиту прав, решают проблемы и конфликты в этой области. При этом треть населения решает проблемы самостоятельно или с помощью друзей, родственников, знакомых», — говорится в отчете.