На трассе Бишкек — Ош, закрытой из-за сошедшей 13 марта лавины, скопилось 363 машины, сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, в том числе на посту «Сосновка» простаивают 140 грузовых и 6 легковых машин, на 198-м километре трассы (поворот на перевал Отмок) — 110 грузовых. Еще часть — на других участках.

По данным на 18.00 трасса остается закрытой. Продолжаются очистительные работы.

Напомним, на 249-м и 223-м километрах автодороги Бишкек — Ош накануне примерно в 17.30 сошла очередная снежная лавина.