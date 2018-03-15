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Общество

Лавины в горах. Больше 350 машин скопилось на трассе Бишкек — Ош

На трассе Бишкек — Ош, закрытой из-за сошедшей 13 марта лавины, скопилось 363 машины, сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, в том числе на посту «Сосновка» простаивают 140 грузовых и 6 легковых машин, на 198-м километре трассы (поворот на перевал Отмок) — 110 грузовых. Еще часть — на других участках.

По данным на 18.00 трасса остается закрытой. Продолжаются очистительные работы.

Напомним, на 249-м и 223-м километрах автодороги Бишкек — Ош накануне примерно в 17.30 сошла очередная снежная лавина. 
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