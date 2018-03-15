Переименование улиц. В Бишкекском горкенеше намерены продлить мораторий

В Бишкекском городском кенеше намерены продлить мораторий на переименование улиц. Об этом ИА «24.kg» сообщил депутат Канатбек Музуралиев.

Нардеп намерен поднять данный вопрос на сессии БГК. «Надо продлить ограничения, а то у нас столько вопросов по переименованию возникает», — сказал он.

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В настоящее время обсуждается предложение переименовать улицу Шабдана Баатыра, проспект Чуй и улицу Киевскую.

Напомним, в апреле 2018-го в Бишкеке истекает мораторий на переименование проспектов, аллей, площадей, городских парков, бульваров, улиц и переулков, введенный 5 лет назад.

Новые названия, по решению горкенеша, можно давать только безымянным объектам.