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Общество

От использования натурального меха отказался модный дом Versace

Фото Flickr/ell brown

Глава всемирно известного итальянского дома моды Versace Донателла Версаче объявила о решении отказаться от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно», — сказала Донателла Версаче.

Ранее модные бренды Michael Kors и Jimmy Choo объявили об аналогичном решении. Они пополнили список модных домов, отказавшихся от меха, — Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.
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