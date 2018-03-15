Денег на школьное питание в 2018-м решили выделить больше

В 2018 году правительство Кыргызстана выделило 555 миллионов 941,7 тысячи сомов на организацию школьного питания. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, это на 121 тысячу 505,5 сома больше, чем ежегодно выделяли в 2015-2017 годах.

В министерстве отметили, что обеспечение питанием школьников является одним из стратегических направлений работы системы образования.

Решением правительства введены штатные единицы школьных поваров.

Ранее сообщалось, что Россия выделит Кыргызстану грант в $10 миллионов на расширение программы школьного питания.