14:46
USD 68.20
EUR 84.40
RUB 1.20
Общество

Денег на школьное питание в 2018-м решили выделить больше

В 2018 году правительство Кыргызстана выделило 555 миллионов 941,7 тысячи сомов на организацию школьного питания. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. 

По их данным, это на 121 тысячу 505,5 сома больше, чем ежегодно выделяли в 2015-2017 годах.

В министерстве отметили, что обеспечение питанием школьников является одним из стратегических направлений работы системы образования. 

Решением правительства введены штатные единицы школьных поваров.

Ранее сообщалось, что Россия выделит Кыргызстану грант в $10 миллионов на расширение программы школьного питания. 
Ссылка:
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Школа от ТВЕА. Подрядчику не заплатили еще 7 миллионов сомов
По чьей вине рушится школа, построенная на деньги Казахстана?
В школе, построенной на деньги ТВЕА, течет труба. Но депутаты довольны
«Агент 024»: Построенная на средства Казахстана школа уже рушится
Весенний авитаминоз. Как с ним справиться
Чиновников ОГУКС мэрии Бишкека обвиняют в злоупотреблении
В новом учебном году учащиеся 5-6-х классов получат учебники нового поколения
В Кыргызстане появятся безопасные школы
Бишкекчане жалуются на поборы в школах. Чиновники обещают проверить
Школа от ТВЕА. Как меняли подрядчиков и теряли миллионы
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Бизнесмены, задержанные на&nbsp;&laquo;Дордое&raquo;, оказались сыновьями известного адвоката Бизнесмены, задержанные на «Дордое», оказались сыновьями известного адвоката
«Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене «Умный город». Определена дата переоформления автомашин по льготной цене
Бизнес
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV
MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров MegaCom активно увеличивает список роуминговых партнеров