Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 16 марта дождь, переходящий в снег. Будет всего +2 градуса. День увеличился до 11 часов 55 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00–17.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Арабаева, Кайберен), микрорайон «Джал-23», улицы Герцена, Боконбаева, Суюмбаева, Курчатова, 22 , Жумабека, Тимирязева, Шевченко, проспект Жибек Жолу;

9.00–12.00 — жилмассив «Эне-Сай»;

9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель», микрорайон « Кок-Жар» (улицы Богачи, Босого), жилмассив « Келечек», улицы Подольская, Волоколамская, Осипенко, Тюменская, Манаса, переулки Кемеровский, Кольский;

13.00–17.00 — улицы Лермонтова, Целиноградская, Фрунзе, Чебоксарская;

14.00–17.00 — улицы Мурманская, Садыгалиева;

9.30–17.00 — улицы Жукеева-Пудовкина, Карасаева;

9.00–16.00 — пересечение улиц Дзержинского и Куренкеева.

В связи с аварийно-восстановительными работами 15-16 марта будет прекращена подача природного газа в районах, ограниченных улицами Токтогула, Тоголока Молдо, Панфилова, проспектом Чуй; улицами Шабдана Баатыра, Анкара, Достоевского, Куланак.

Перекрытые дороги

с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

c 14 марта по 30 августа в связи с реконструкцией закрыта часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Всемирный день сна

В среднем каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Во время сна у нас наблюдается минимальный уровень мозговой активности и пониженные реакции. Доказано, что длительные периоды недосыпа негативно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на одних и тех же проблемах. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45 процентов. Ухудшается память, возможно обострение различных заболеваний.



Однако спать много не менее вредно, чем недосыпать. По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого человека составляет 7-8 часов в сутки. Некоторые специалисты считают, что женщинам требуется дополнительный час сна, потому что они более эмоциональны. Детям для нормальной работы организма необходимо спать не меньше 10 часов в сутки.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Бейшен Иманакунов

Родился в 1930 году. Химик, академик Национальной академии наук, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызстана, лауреат Государственной премии по науке и технике.

Автор более 350 научных работ (в том числе 7 монографий), обладатель 15 авторских свидетельств СССР и 8 патентов на научные открытия.

Под его руководством проведен ряд исследований по микробиологическому обезвреживанию цианидсодержащих стоков золотоизвлекающей фабрики «Макмалзолото», где применяется опасный для экологии окружающей среды метод извлечения драгметалла из руды.

Академик первым определил и доказал коллоидно-биологическое происхождение месторождения золота Кумтор. Это считается большим открытием в науке.

Родился режиссер Темиркан Дюшекеев

Он родился 16 марта 1943 года в селе Саруу Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Прошел трудовой путь от рядового рабочего до режиссера на «Кыргызфильме».

В 1970-е Темиркан Дюшекеев работал в киногруппе Болота Шамшиева. Именно Дюшекеев нашел дошкольника Нургазы Сыдыгалиева, который затем утвержден на главную роль в фильме «Белый пароход».

В годы независимости режиссеры новой кыргызской волны активно сотрудничали с Темиром Дюшекеевым — отличным знатоком кыргызского языка. Он работал над диалогами многих известных фильмов: «Свет-аке», «Кентавр», «Сундук предков», «Курманджан датка», «Небесное кочевье», «Шабдан баатыр» и «Саякбай. Гомер XX века».

Автор трех книг «Турмуш чындыгы жана экран», «Өзөктөгү өрт», «Бүгүнкү кыргыз киносу», соавтор сценария полнометражного фильма «Тагдыр» (режиссера Нуртая Борбиева), автор сценария документального фильма о Бексултане Жакиеве (в производстве).

Заслуженный работник физической культуры и спорта, возглавлял Федерацию кок-бору КР.

Умер в 2017 году.

У кого намечается той

Эрмек Нурбеков

Родился 16 марта 1985 году в городе Москве.

C января 2018 года заведующий сектором антикоррупционной политики отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— Проходит Неделя Франкофонии. Организаторы предлагают широкую гамму культурных, спортивных и художественных мероприятий.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора».

— В арт-баре «Чемодан Зусмановича» вечер весенней музыки.

— В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится концерт-презентация «Там, где танцуют фламенко. Испания».

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула пройдут международные соревнования Гран-при по борьбе алыш.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Большой овальный зал, 10.00 — заседание парламентской фракции СДПК;

— Министерство труда и социального развития, 9.30 — выездное заседание парламентской фракции «Онугуу-Прогресс»;

— Западный зал, 10.00 — заседание парламентской фракции «Республика — Ата Журт»;

— ПЦ Sputnik, 11.30 — пресс-конференция «Миллиардер хочет вложиться в экономику Кыргызстана»;

— «Парк Отель», 10.00 — итоговый форум по результатам исследования ситуации с правами человека;

— Посольство Китая, 14.40 — встреча со СМИ.

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