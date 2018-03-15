Модернизация ТЭЦ Бишкека могла обойтись гораздо дешевле

Бывший директор Бишкекской ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан знал, что новый блок не будет работать. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, он неоднократно писал письма о том, что нужно построить цех химически обессоленной воды для нового блока.

«Когда был заключен договор, создали специальную группу, которой мы подчинялись. Все наши письма написаны генеральному директору ОАО «Электрические станции». Сначала приемку готовили в мае, но так как документы были не готовы, постоянно переносили сроки. Мы говорили, что блок не будет работать из-за нехватки химобессоленной воды. Во всех протоколах совещаний это отмечено», — сказал Омуркул уулу Нурлан.

Он считает, что модернизировать ТЭЦ можно было гораздо дешевле. «Потратили около $250 миллионов. Поэтому и накидывали на стоимость инструментов», — пояснил Омуркул уулу Нурлан.