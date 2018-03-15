Медики рассказали о состоянии пострадавших от отравления в Ошской области

Координатор по здравоохранению по Ошской области Эльмира Нарматова рассказала ИА «24.kg» о состоянии пострадавших от отравления в Узгене.

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Всего, напомним, пострадало 17 человек. Двое детей находятся в инфекционном отделении Ошской городской клинической больницы. Еще три ребенка — в отделении реанимации и интенсивной терапии.

«Эти дети стабильны, но в тяжелом состоянии, отвечают на вопросы. Одного ребенка сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, два других остаются на аппарате ИВЛ. Они под наблюдением врачей», — сказала Эльмира Нарматова.

Она добавила, что из Узгенской территориальной больницы выписали одного из пострадавших, там на лечении осталось 11 пациентов. Все они стабильные, осложнений и ухудшений состояния нет.