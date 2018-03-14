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Общество

15 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–12.00 — улицы Медерова, Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Матросова, Горького, переулки Вишневый, Ала-Тоо, Гвардейский;
  • 10.00–17.00 — улицы Токтогула, Красноармейская, Куйбышева, Ибраимова;
  • 9.00–17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Чуй-45, Чуй-48), «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек, Анар), «Учкун-2» (от 73-го по 102-й участок), проспект Жибек Жолу, проспект Молодой Гвардии, улицы Т.Фрунзе, Гагарина, Лущихина, Акиева, Уметалиева, Турусбекова, Фрунзе, Жумабека, Иваницына, Боталиева, Щербакова, Профессора Зимы, Курчатова, 23, микрорайон «Джал-23»;
  • 12.00–17.00 — село Орто-Сай (улица Карбоз уулу);
  • 9.30–18.00 — жилмассив «Жениш»( улицы Подольская, Волоколамская, Осипенко, Фатьянова, Эгембердиева, Кулатова, переулки Кемеровский, Ак-Тюбинский).

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — жилмассив «Умут», села Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Чон-Багыш, Масадыка, переулок Южный), Байтик (новостройка, улицы Тынчтык, Эшмамбета, Проектируемая), Кой-Таш (улицы Мурзалиева, Проектируемая, Сегизбаева, Койташская), Аламудун (улицы Первомайская, Гагарина), Константиновка, Луговое, Лебединовка («Городок энергетиков», 12), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Кирова, Ленина, Ала-Арчинская, Горького, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Пушкина, Красноармейская, М.Горького, Октябрьская), Восточное (улицы Энгельса, Дружбы, Тимирязева), Джаны-Джер (улицы Октября, Молодой Гвардии), Сокулук (улицы Первомайская, Фрунзе), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная), Первое Мая (улицы Калык, Жаштык, Малабек, Сырдыбай), Ден-Алыш (улица Дон-Алыш), Ак-Суу (улицы Советская, Дружбы, Южная), Александровка (улица Масанчина), Сретенка (улица Крупской), Спартак, Маловодное, Кировское, Горная Серафимовка, город Кант (улица Пушкина);
  • 8.30–17.00 — город Кара-Балта (улицы Почтовая, Салиевой), села Кара-Тюбе, Калдык.
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