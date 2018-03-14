15 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

В Бишкеке:

9.00–12.00 — улицы Медерова, Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Матросова, Горького, переулки Вишневый, Ала-Тоо, Гвардейский;

10.00–17.00 — улицы Токтогула, Красноармейская, Куйбышева, Ибраимова;

9.00–17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Чуй-45, Чуй-48), «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек, Анар), «У чкун-2» (от 73-го по 102-й участок), проспект Жибек Жолу, проспект Молодой Гвардии, улицы Т.Фрунзе, Гагарина, Лущихина , Акиева, Уметалиева, Турусбекова, Фрунзе, Жумабека, Иваницына, Боталиева, Щербакова, Профессора Зимы, Курчатова, 23, микрорайон «Джал-23»;

12.00–17.00 — село Орто-Сай (улица Карбоз уулу);

9.30–18.00 — жилмассив «Жениш»( улицы Подольская, Волоколамская, Осипенко, Фатьянова, Эгембердиева, Кулатова, переулки Кемеровский, Ак-Тюбинский).

В Чуйской области: