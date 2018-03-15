Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 15 марта дождь, переходящий в снег. Возможен туман. Будет всего +3 градуса. День увеличился до 11 часов 52 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00–12.00 — улицы Медерова, Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Матросова, Горького, переулки Вишневый, Ала-Тоо, Гвардейский;

10.00–17.00 — улицы Токтогула, Красноармейская, Куйбышева, Ибраимова;

9.00–17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Чуй-45, Чуй-48), «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек, Анар), «Учкун-2» (от 73-го по 102-й участок), проспект Жибек Жолу, проспект Молодой Гвардии, улицы Т.Фрунзе, Гагарина, Лущихина, Акиева, Уметалиева, Турусбекова, Фрунзе, Жумабека, Иваницына, Боталиева, Щербакова, Профессора Зимы, Курчатова, 23, микрорайон «Джал-23»;

12.00–17.00 — село Орто-Сай (улица Карбоз уулу);

9.30–18.00 — жилмассив "Жениш«( улицы Подольская, Волоколамская, Осипенко, Фатьянова, Эгембердиева, Кулатова, переулки Кемеровский, Ак-Тюбинский).

В связи с аварийно-восстановительными работами 15-16 марта будет прекращена подача природного газа в в районе, ограниченном улицами Токтогула, Тоголока Молдо, Панфилова, проспектом Чуй.

Перекрытые дороги

с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

c 14 марта по 30 августа в связи с реконструкцией закрыта часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Михаил Горбачев избран президентом СССР

15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезде народных депутатов СССР Председатель Верховного Совета Михаил Сергеевич Горбачев был избран первым и единственным в истории Советского Союза президентом. На этом посту он пробыл около двух лет.

Всемирный день защиты прав потребителей

Впервые этот день был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей. И с тех пор проводится ежегодно, причем мероприятия этого дня каждый год посвящены определенной теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.

О том, как защитить свои права и куда обращаться, читайте сегодня в материале нашего журналиста.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Насыр Давлесов

Насыр Давлесов, советский композитор, народный артист Киргизской ССР, родился 15 марта 1929 года в селе Кара-Булак.

С 1956-го — главный дирижер Оркестра кыргызских народных инструментов имени К.Орозова, в 1983-1985-х — главный дирижер Кыргызского театра оперы и балета. Автор более 200 песен, романсов, хоров, кантат, музыкальной комедии «Осторожно, невеста», оперы «Курманбек». Соавтор Государственного гимна КР.

Умер в 2011 году.

Кыргызскую игровую молодежную песню «Селкинчек» («Качели») исполняет Академический хор Российской академии музыки имени Гнесиных.

Родился Акун Токтосартов

Акун Токтосартов родился 15 марта 1941 года в селе Кондук Кара-Кульджинского района Ошской области. Находясь в течение 40 лет на руководящих должностях, он внес весомый вклад в улучшение материально-технической базы учреждений культуры, подготовку высококвалифицированных творческих кадров, пропаганду кыргызского искусства в зарубежных странах, укрепление межнациональных отношений.

В 1992 году Акун Токтосартов стал инициатором создания Международной ассоциации содействия возрождению духовности «Руханият». Является членом союзов писателей, журналистов, театральных, музыкальных деятелей, почетным членом Союза архитекторов.

Родился поэт Сатыбалды Кадыров

В 1942 году в селе Ничке Узгенского района родился поэт Сатыбалды Кадыров. С 1967 года работал учителем школы, затем — литсотрудником в районной газете «Октябрь туусу», редактором Ошского областного комитета по телевидению и радиовещанию, преподавателем Ошского пединститута.

Печатается с 1970 года. Первый сборник сатирических стихотворений «Тикенек» («Колючка») издан в 1979 году.

Умер 13 июня 2011 года.

Умер композитор Джумамудун Шералиев

В 1994 году в возрасте 78 лет скончался один из основоположников кыргызской музыки, композитор, народный артист Джумамудун Шералиев.

Родился он в 1915 году в селе Туюк-Богошу Ат-Башинского района Нарынской области в семье крестьянина-бедняка. Отец сделал для мальчика незамысловатый детский комуз, и он выучился играть на нем по слуху.

Свою первую песню «Суйгон шарга» («Любимой») сочинил в 13 лет. Автор более 600 песен. Многие из них давно воспринимаются как народные, среди которых «Во сне», «Девушке», «Любимой», «Белые березы», «Песня любви», «Ушундай бол» («Будь таким»). Написал музыку к спектаклям «Тоо кызы», «Курманбек», «Мин кыял», «Укей».

Ему принадлежат также хоровые произведения, инструментальные пьесы.

У кого намечается той

Таалайбек Нурбашев

Родился 15 марта 1968 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области.

С 2015 года директор Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве.

Азиз Бейшеналиев

Родился 15 марта 1971 года в городе Фрунзе в семье известного актера Болота Бейшеналиева.

В 2008 году принял участие в съемках казахстанской исторической драмы «Мустафа Шокай» режиссера Сатыбалды Нарымбетова. Позже вышли сериалы с участием Бейшеналиева «Семин», «Дом на Озерной», «Дворик», «Судьба на выбор», «Лектор», а также фильмы «Прыжок Афалины» Эльдора Урузбаева, «Ликвидатор» Акана Сатаева и «Одно звено» Алексея Горлова. В 2012 году актер сыграл отрицательного персонажа Лаптандера в сериале «Побег-2». В 2013 году Азиз Бейшеналиев снялся в сериалах «Дикий 3» (в роли серьезного бандита), «Красные горы» и «Вместе навсегда».

Куда сходить

Культура

— В «Асанбай-центре» проходит выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— Проходит Неделя Франкофонии. Организаторы предлагают широкую гамму культурных, спортивных и художественных мероприятий.

— В Национальной библиотеке в 11.00 состоится вечер памяти кыргызского поэта Алыкула Осмонова, где выступят известные поэты, литературоведы, исследователи его творчества.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Соревнований в этот день не будет. Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Зал заседаний ЖК, 9.30 — заседание парламента;

— ПЦ «АКИpress», 11.00 — ОФ «Наше право» проводит пресс-конференцию «Коррупция в градостроительстве и новый план детальной планировки Бишкека»;

— ПЦ «АКИpress», 12.00 — обращение к президенту жителей и депутатов местного кенеша;

— ПЦ Sputnik, 11.00 — пресс-конференция «Как изменится центр Бишкека — о плане детальной планировки столицы»;

— ПЦ «Кабар», 9.30 — пресс-конференция «Модернизация ТЭЦ Бишкек. Разъяснение неверной информации, распространяемой относительно проекта»;

— ПЦ «Кабар», 10.30 — пресс-конференция «Об итогах деятельности Министерства юстиции КР за 2017 год и о дальнейших планах».

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