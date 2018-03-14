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Общество

Скончался знаменитый британский астрофизик Стивен Хокинг

Знаменитый английский астрофизик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщили vesti.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24».

из Интернета
Фото из Интернета. Стивен Хокинг

Стивен Хокинг считается величайшим ученым современности. Он внес неоценимый вклад в развитие и популяризацию науки. В частности, разрабатывал теорию черных дыр и теорию возникновения Вселенной в результате Большого взрыва. Является основоположником квантовой космологии.

Его перу принадлежит ряд научно-популярных книг, таких как «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные». Хокинг также написал книгу о тайнах Вселенной для детей.

Почти всю свою жизнь физик страдал от бокового амиотрофического склероза, был парализован, «говорил» через синтезатор речи. У него двигалась лишь одна мышца — мимическая мышца щеки, однако с помощью прикрепленного к ней датчика Хокинг общался с миром и управлял компьютером, что позволяло ему писать.

Страшный диагноз Хокингу поставили в возрасте 22 лет. Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались: прикованный к инвалидному креслу физик продолжил научную работу, а также дважды женился и стал отцом троих детей.

Парализованный ученый вел активную жизнь. Так, он совершил полет в невесомости на Boeing 727. Он также мечтал побывать в космосе. Хокинг считал, что космические полеты сыграют величайшую роль в истории человечества.
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