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Общество

Пресекать захват земель и стихийную торговлю требуют в Бишкеке

Пресекать захват земель и стихийную торговлю требуют в Бишкеке, сообщили в столичной прокуратуре.

По их данным, районные прокуроры, руководители правоохранительных органов, представители Госэкотехинспекции и столичной мэрии провели межведомственное совещание.

На заседании рассмотрели вопросы, касающиеся предупреждения и устранения фактов захвата земельных участков, стихийной торговли, самовольно возведенных объектов и строительства с нарушением требований архитектурно-градостроительного законодательства КР, а также обсудили возможные риски коррупции.

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Прокурор города Абдибакыт Халмурзаев потребовал от государственных и муниципальных органов активизировать работу в данном направлении. А при поступлении обращений граждан, выявлении фактов захвата земельных участков, стихийной торговли, а также самовольно возведенных объектов — принимать меры, оперативно уведомляя правоохранительные органы.

Также прозвучало требование принять все меры для исключения возможных коррупционных рисков при выдаче разрешительных документов и вводе в эксплуатацию строительных объектов.

Вместе с тем прокурор потребовал не нарушать интересы частных предпринимателей и застройщиков.
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