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Общество

Незаконная вырубка леса в Шамси. Ущерб оценили в 75,2 тысячи сомов

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства подсчитало ущерб от незаконной вырубки леса в ущелье Шамси. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что незаконно срублено семь тянь-шаньских елей. Диаметр их стволов составил от 44 до 64 сантиметров. Общий ущерб — 75 тысяч 278 сомов 58 тыйынов.

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По итогам проверки лесник Шамсинского лесничества Темирбек Рысалиев освобожден от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Лесничему Туратбеку Ибрайымову объявлен выговор за самовольную вырубку на территории лесничества в обходе №2 в ущелье Шамси.

В 2017 году после ревизии по выявлению самовольной вырубки леса на основании решений технических советов в лесхозах освободили от занимаемой должности семь человек.  
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