Незаконная вырубка леса в Шамси. Ущерб оценили в 75,2 тысячи сомов

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства подсчитало ущерб от незаконной вырубки леса в ущелье Шамси. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что незаконно срублено семь тянь-шаньских елей. Диаметр их стволов составил от 44 до 64 сантиметров . Общий ущерб — 75 тысяч 278 сомов 58 тыйынов.

Читайте по теме В ущелье Шамси незаконно рубят лес. Чиновники выясняют причины

По итогам проверки лесник Шамсинского лесничества Темирбек Рысалиев освобожден от должности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Лесничему Туратбеку Ибрайымову объявлен выговор за самовольную вырубку на территории лесничества в обходе №2 в ущелье Шамси.

В 2017 году после ревизии по выявлению самовольной вырубки леса на основании решений технических советов в лесхозах освободили от занимаемой должности семь человек.