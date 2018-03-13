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Общество

14 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–17.00 — жилгородок «Красный строитель», бульвар Эркиндик, проспект Жибек Жолу, улицы Боконбаева, 6, Пролетарская, Осипенко, Чодронова, Береговая, Кожобергенова, квадрат, ограниченный улицами К.Акиева, Садыкова, Токтогула, проспектом Молодой Гвардии, переулки Кемеровский, Тюменский, Дачный;
  • 9.00–18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Молдокулова, Арстанбап, Боогачи, Сайма-Таш, Босого), 7-й микрорайон, 17-22, улицы Пушкина, 70, Шопокова, 98а;
  • 9.30–18.00 — улица Курчатова, 23/1;
  • 14.00–18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек, Анар, Зулайки, Кыргыл-Чал);
  • 9.00–14.00 — улицы Токтогула, Красноармейская, Куйбышева, Ибраимова;
  • 10.00–15.00 — пересечение улиц Куренкеева и Осмонкула, район Восточного автовокзала.

В Чуйской области:

  • 6.00–17.00 — села Кашка-Суу, Байтик, Таш-Дебе (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Карымшакова, Ала-Тоо, Октябрьская, Кыргызская, Школьная);
  • 9.00–17.00 — села Лебединовка (улицы Чуйская, Ошская, Набережная, Нарынская, Боконбаева), Заречное, Аламудун (улицы Пролетарская, Гэсовская, ГЭС-3), Садовое (улицы Зеленая, Пушкина), Восток (улицы Энгельса, Карла Маркса, Ленина, Тельмана), Константиновка, Луговое, Сокулук (улица 27-го партсъезда), Джаны-Джер (улицы Победы, Южная), Новопавловка (улицы Луговая, Северная, Корсаковых, Дмитриева, Фрунзе, Молодежная, Пишпек, Учительская, Ворошилова, переулок Крупской), Спартак (кошары), Кыз-Моло, Беш-Корюк (кошары), Беловодское (улица Фрунзе), Новопокровка (улица М.Горького), город Кант (улицы Панфилова, Победы, Орозова);
  • 13.00–17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Северная, Чолпонкулова, переулки Садовый, Мичурина, Атбашинский);
  • 8.30–17.00 — город Кара-Балта (улицы Пограничная, Молодежная, Суворова, У.Громовой, Панфилова, Агрономическая, Ломоносова, Студенческая, Центральная, Почтовая, Салиевой).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — пригороды Оша (села Жаны-Арык, Кыдырша, Савай, Кашкар-Кыштак, Нариман, Тельман, Ак-Таш, Жылкелди, Он-Адыр, Беш-Бадам), город Жаны-Ноокат.

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 — сельская управа Кара-Булак.
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