Создатель Всемирной паутины в ужасе от современного Интернета

Сегодня Всемирной паутине исполнилось 29 лет, и в честь этого события ее создатель Тим Бернерс-Ли решил поделиться мнением о нынешнем состоянии Интернета. Картинка у него вырисовывается довольно мрачная — к счастью, пока еще не поздно изменить ситуацию к лучшему, сообщил gmbox.ru.

Фото из Интернета. Тим Бернерс-Ли - один из создателей Интернета

Тим Бернерс-Ли — известный британский ученый, один из создателей Интернета — сейчас возглавляет Консорциум Всемирной паутины, который занимается разработкой и внедрением стандартов для нее. Правда, современное состояние Интернета ученого попросту ужасает.



Больше всего изобретателя Сети волнует появление в Интернете компаний-монополистов вроде Facebook и Google, которые стали своего рода привратниками. Именно эти компании решают, что показывать людям, с какими идеями и взглядами могут познакомиться пользователи Сети.

Ли уверен, что эти компании убивают конкуренцию, воздвигая почти непреодолимые преграды для своих соперников. Сейчас именно такие крупные компании, как Facebook и Google, нанимают всех самых талантливых людей в индустрии и приобретают инновационные технологии, становясь чуть ли не единственными их владельцами. Это может привести к тому, что следующие 20 лет станут куда менее прорывными, чем предыдущие.



Такая централизация Интернета имеет еще несколько серьезных проблем. Например, чуть больше недели назад при отключении серверов Amazon Web Services огромное количество интернет-сервисов по всему миру также оказались недоступны. Это делает Интернет слишком уязвимым.





Еще страшнее то, что централизованный Интернет начинают использовать в качестве информационного оружия, как это было в случае с фейковыми новостями в социальных сетях во время американской президентской гонки.

Создатель Сети полагает, что если Интернет был бы более децентрализован, то повлиять на политику США с помощью информационных манипуляций было бы гораздо сложнее. Но ждать помощи со стороны самих крупных компаний не стоит, ведь они изначально создавались с прицелом на повышение прибыли, а не на достижение социального благополучия.



К счастью, изменить нынешнее состояние Интернета к лучшему все же можно, считает Тим Бернерс-Ли. Но для этого против нынешнего устройства Сети должны высказаться сами пользователи — лишь их объединенными усилиями можно пошатнуть устоявшуюся монополию гигантских корпораций.