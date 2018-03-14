Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 14 марта весь день кратковременные дожди. Воздух прогреется до +6 градусов. День увеличился до 11 часов 49 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00–17.00 — жилгородок «Красный строитель», бульвар Эркиндик, проспект Жибек Жолу, улицы Боконбаева, 6, Пролетарская, Осипенко, Чодронова, Береговая, Кожобергенова, квадрат, ограниченный улицами К.Акиева, Садыкова, Токтогула, проспектом Молодой Гвардии, переулки Кемеровский, Тюменский, Дачный;

9.00–18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Молдокулова, Арстанбап, Боогачи, Сайма-Таш, Босого), 7-й микрорайон, 17-22, улицы Пушкина, 70, Шопокова, 98а;

7-й микрорайон, 17-22, улицы Пушкина, 70, Шопокова, 98а; 9.30–18.00 — улица Курчатова, 23/1;

14.00–18.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Кокчо, Сейтек, Анар, Зулайки, Кыргыл-Чал);

9.00–14.00 — улицы Токтогула, Красноармейская, Куйбышева, Ибраимова;

10.00–15.00 — пересечение улиц Куренкеева и Осмонкула, район Восточного автовокзала.

В связи с аварийно-восстановительными работами 13-14 марта будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном улицами Токтогула, Шопокова, Киевской, Ибраимова.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Международный день рек

В марте 1997 года в бразильском городе Куритиба состоялась Первая международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового праздника и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту рек, воды и жизни ежегодно 14 марта».

Девизом дня стали слова: «За реки, воду и жизнь!»

Конференция, объединившая общественность 20 стран, поставила важную задачу: выработать демократические методы управления бассейнами рек. В своем обращении делегаты привели такие цифры: за последние полвека до 60 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места из-за строительства плотин, и почти полмиллиона квадратных километров плодородных земель и лесов были затоплены. Поэтому участники конференции также призвали оценить риск, возможные последствия прорыва крупных плотин и то, к каким возможным жертвам и разрушениям это может привести.

Международный день числа Пи

Фото из Интернета. Памятник числу Пи на ступенях перед зданием Музея искусств в Сиэтле

В 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу обнаружил, что дата 14 марта, записанная в принятой в США форме — 3/14, совпадает с первыми тремя цифрами числа Пи. С того времени отмечается один из самых необычных праздников — Международный день числа Пи. Некоторые также рекомендуют отмечать не только день, но и минуту — в 1.59, и даже секунду числа Пи — 1.59.26, когда дата и время образуют первые семь знаков после запятой.

Музыкант Дэвид Макдоналд записал, как звучит число Пи с точностью до 122 знака после запятой. Он взял цифры и присвоил им ноты гармонического минорного лада. Получившуюся мелодию он играл правой рукой на фортепиано, добавив гармонии левой рукой.

У кого намечается той

Талант Мамытов

Родился в 14 марта 1976 года в городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области.

В 2015 году избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт». Является заместителем лидера парламентской фракции «РАЖ».

Куда сходить

Культура

— В «Асанбай-центре» проходит выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— Проходит Неделя Франкофонии. Организаторы предлагают широкую гамму культурных, спортивных и художественных мероприятий.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Соревнований в этот день не будет. Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Зал заседания ЖК, 9.30 — заседание парламента;

— отель «Хаятт», 10.00 — презентация отчета по итогам исследования «Общий вклад золотодобычи в экономику КР и возможное влияние на него существующих фискальных инициатив»;

— отель «Орион», 9.00 — круглый стол «Совершенствование избирательного законодательства — вызовы времени и ожидание общества»;

— конференц-зал Министерства образования КР, 10.00 — круглый стол «Анализ регулятивного воздействия в системе подготовки кадров»;

— «Сити отель», 16.00 — семинар «Диверсификация экспорта агропродовольственной продукции в Кыргызской Республике»;

— ПЦ «Кабар», 11.00 — пресс-конференция «О ходе реализации решения Совета безопасности от 8 февраля 2018 года»;

— ПЦ «Кабар», 12.00 — пресс-конференция «О начале кампании по перерегистрации автотранспортных средств на льготной основе».

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