Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 марта будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +11 градусов. День увеличился до 11 часов 46 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

В связи с аварийно-восстановительными работами 13-14 марта будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном улицами Токтогула, Шопокова, Киевской, Ибраимова.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Люди, которые меняли мир

Родился Камчыбек Дюшалиев

Камчыбек Дюшалиев родился 13 марта 1944 года в селе Бокомбаево Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР.

Ученый-музыковед, педагог, профессор, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, первый доктор искусствоведения. Камчыбек Дюшалиев является автором свыше 100 научных и популярных статей по проблемам музыкальной культуры Кыргызстана.

Монография Камчыбека Дюшалиева «Кыргызская народная песня» является первым теоретическим исследованием морфологии кыргызской народной песни.



Родилась Светлана Суслова

Родилась в 1949 году в городе Чите в семье военного врача. Ей было два года, когда семья переехала в Киргизию.

Печататься начала с 1965 года. Ее сборники поэтических стихов в советский период выходили большими тиражами в Бишкеке и Москве (чаще под фамилией Токомбаева). Создала 11 оригинальных поэтических сборников. В 2001 году организовала и возглавила Общественную Центральноазиатскую академию искусств.

Перевела на русский язык стихи Аалы Токомбаева, Майрамкан Абылкасымовой, Райкана Шукурбекова, Алыкула Осмонова, Омара Хайяма.

У кого намечается той

Улан Асанов

Он родился 13 марта 1974 года. Окончил Академию МВД КР имени Алиева.

В октябре 2017 года назначен начальником Главного управления государственной специализированной охраны.

Нурбек Алимбеков

Родился 13 марта 1975 года в селе Папан Кара-Суйского района.

В 2015 году избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Кыргызстан».

Куда сходить

Культура

— В «Асанбай-центре» проходит выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— Проходит Неделя Франкофонии. Организаторы предлагают широкую гамму культурных, спортивных и художественных мероприятий.

— В Dodo Pizza покажут очередной фильм о Гарри Поттере.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише»

Спорт

— Соревнований в этот день не будет. Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Восточный зал, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;

— Зал заседаний Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ, 10.00 — выездное заседание комитета по бюджету и финансам;

— Западный зал, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

— Западный зал, 10.00 — заседание комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;

— отель «Жаннат», 9.00 — региональная встреча представителей правоохранительных структур ЦА по вопросам профилактики насильственного экстремизма;

— Нацстатком, 10.00 — пресс-конференция об итогах социально-экономического положения КР в январе-феврале 2018 года и производстве сельскохозяйственной продукции;

— от пересечения улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик, 15.00 — молодежный марш и флешмоб, направленные против пыток и защиту прав.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.