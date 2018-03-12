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Общество

Свалки в Балыкчи нет. Чиновники готовятся встретить первых туристов

Свалки в Балыкчи нет. Чиновники готовятся встретить первых туристов, сообщили ИА «24.kg» в мэрии.

Мэр города Алмаз Мамбетов возмутился публикацией «Замусоренный Балыкчи. Город, который скоро утонет». «Зачем выставлять старые фотографии? Как минимум они двухгодичной давности. Это диверсия перед туристическим сезоном, перед ташкентским поездом, запланированным на 22 марта», — считает градоначальник.

По его словам, свалка в Балыкчи — единственная по области, которая имеет все документы. «Сейчас там стоит высокое ограждение высотой 6 метров и длиной 540 метров, забор установили в прошлом году. Машины, которые запечатлены на фото, уже давно не работают, они списаны. Мы получили новую спецтехнику по проекту Азиатского банка развития», — отметил Алмаз Мамбетов.

«Мы работаем, готовимся к турсезону, освещаем и озеленяем улицы, 84 камеры видеонаблюдения установим для снижения преступности на рынках, крупных торговых центрах, больших перекрестках и других местах», — добавил мэр Балыкчи.

Ранее сообщалось, что территория мусорного полигона не ограждена, во время осадков и таяния снега грязь просачивается в грунтовые воды, при даже незначительных порывах ветра целлофановые пакеты, облака пыли и грязи разносятся далеко за пределы свалки.
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