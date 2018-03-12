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Общество

Более 15 тысяч сомов в месяц в среднем зарабатывали в 2017 году кыргызстанцы

Среднемесячная номинальная заработная плата работника в 2017 году (без учета малых предприятий) составила 15 тысяч 391 сом, или $223,5. Такие данные привел Национальный статистический комитет.

В Бишкеке самый высокий уровень зарплаты — 20 тысяч 209 сомов, а самый низкий — в Ошской области: 10 тысяч 163 сома.

Среднедушевые реальные денежные доходы населения в 2017 году составили 4 тысячи 588 сомов в месяц. Как и прежде, доходы выше в Бишкеке. Ниже среднереспубликанского значения — у жителей Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской областей и Оша.

Основными источниками денежных доходов населения были доходы от трудовой деятельности, их удельный вес составил 71,4 процента, доходы от социальных трансфертов — 15,3 процента, от продажи сельхозпродукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, — 9,2 процента.
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