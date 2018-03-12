Си Цзиньпину разрешили править Китаем бессрочно

Китайский лидер Си Цзиньпин получил право на бессрочное правление. Это стало возможным благодаря изменениям конституции: их накануне одобрили депутаты Всекитайского собрания народных представителей, сообщили vesti.ru.

Фото из Интернета. Си Цзиньпин

Для мировых СМИ эта новость стала одной из главных. Многие американские издания раскритиковали нововведения. Некоторые (например, The New York Times) объяснили, что решение продиктовано политической необходимостью, и оно действует в интересах Пекина.

Си Цзиньпин намерен сделать Китай великой державой, уверены авторы публикации. Но премены вовсе не означают, что лидер Китая намерен воспользоваться правом на бессрочное правление. А вот британские журналисты в этом практически не сомневаются, передал телеканал "Россия 24".

Колумнист Daily Mail Марк Олмонд предупредил, что Западу следует остерегаться далеко идущих амбиций китайского лидера.