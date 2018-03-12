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Общество

Дело о подрыве прокурорской машины. Свидетели меняют показания

В Октябрьском районном суде продолжают рассмотрение уголовного дела о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева. Показания дают свидетели.

Следователь Генеральной прокуратуры, который вел это дело и, по словам подсудимого Тологона Айтмырзаева, обещал ему, если он возьмет вину на себя, переквалифицировать обвинение.

«Но мы не можем добиться показаний самого следователя. Он не является в суд. Я рассматриваю возможность ходатайствовать о принудительном приводе», — сказал адвокат Тологона Айтмырзаева Бактыбек Жумашев.

Он добавил, что опрошенные свидетели — продавцы с Орто-Сайского рынка меняют показания. На следствии они говорили, что не помнят его подзащитного, теперь же утверждают, что узнали его: именно он покупал вещества, из которых собрали взрывное устройство.

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.
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