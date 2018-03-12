Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 12 марта будет облачно и слабый дождь. Воздух прогреется до +8 градусов. День увеличился до 11 часов 43 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Люди, которые меняли мир

Родился Мустафа Ахунбаев

Мустафа Ахунбаев родился 12 марта 1935 года в Иссык-Кульской области.

В 1956 году поступил в Московскую государственную консерваторию. По ее окончании в 1961 году начал работать в Кыргызском театре оперы и балета в качестве солиста. Затем поступил в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова на отделение режиссуры.

С 1971 года работал режиссером Государственного академического Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов. Работая в Большом театре, он поставил оперу «Руслан и Людмила». Вернувшись на родину, работал в Кыргызском академическом театре оперы и балета имени Малдыбаева и осуществлял постановки таких шедевров оперного искусства, как «Мефистофель», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Аида», «Верди», «Курманбек», «Евгений Онегин» и многих другие. Написал либретто балетов «Бессмертие», «Материнское поле», «Белый пароход».

Снялся в фильме-опере советского режиссера Романа Тихомирова «Князь Игорь».

Он внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана. За выдающиеся заслуги ему присвоены звания заслуженного деятеля искусств КР, народного артиста Кирг.ССР, он лауреат многочисленных премий.

Умер в 2017 году.

У кого намечается той

Иса Омуркулов

Родился 12 марта 1957 года в селе Горная Маевка Аламединского района Чуйской области.

С октября 2015 года депутат Жогорку Кенеша VI созыва. Избран по списку Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Наргиза Жолдошбаева

Родилась 12 марта 1983 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракция «Онугуу-Прогресс».

Куда сходить

Культура

— В «Асанбай-центре» проходит выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— Начнется Неделя Франкофонии. Организаторы предлагают широкую гамму культурных, спортивных и художественных мероприятий.

— В ololohaus пройдет встреча с клубом путешественников «Исчезающий Кыргызстан».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише»

Спорт

— Соревнований в этот день не будет. Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Всемирная неделя денег в Кыргызстане»;

— от Госкомитета по делам оброны, 12.00 — отправка призывников в армию.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.