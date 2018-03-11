Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 11 марта будет облачно и кратковременные дожди. Воздух прогреется до +9 градусов. День увеличился до 11 часов 40 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Караколь переименован в Пржевальск

Город основан 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому было дано задание выбрать удобное место для нового города.

Город несколько раз менял свое название. Основан как Караколь. 11 марта 1889 года по повелению царя город Караколь переименован в Пржевальск «для увековечения в Средней Азии памяти Николая Михаиловича Пржевальского», который умер в Караколе от брюшного тифа.

В 1922 году городу присвоено кыргызское наименование Каракол. В 1939 году в связи со столетием со дня рождения Николая Пржевальского городу возвращено наименование Пржевальск. В 1992 году после обретения Кыргызстаном независимости город опять переименован в Каракол.

Международный день планетариев

Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские «храмы астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России.



К сожалению, открытый в 1974 году фрунзенский планетарий уже не существует. Поэтому пока посмотрите программу о московском.

У кого намечается той

Магомед Мусаев

Родился в 1989 году в Ингушетии. С 12 лет занимается вольной борьбой. Выступал в России, пока в 2010 году не получил приглашение выступать за сборную Кыргызстана. С 2011 года является членом национальной команды Кыргызстана по вольной борьбе.



Борец вольного стиля, серебряный призер Азиатских игр (2014), многократный серебряный призер чемпионатов Азии (2014–2016). Чемпион Азии (2012). Участник Олимпийских игр 2012 года (занял 7-е место). На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро выбыл из борьбы во втором круге.

Куда сходить

Культура

— В «Асанбай-центре» проходит выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова премьеера — комедия «День космонавтики, или Любовь похожая на сон».

— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева — опера «Трубадур».

— В Государственном цирке бишкекский зритель впервые увидит шоу известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых.

— В «Асанбай-центре» британская певица Джосс Стоун выступит вместе со своим гитаристом, исполнив песни из ее 12-летней карьеры.

— В магазине «Book’ингем» состоится книжная ярмарка.

— В ololohaus покажут фильм «Cмерть Сталина».

— В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

— Соревнований в этот день не будет. Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.