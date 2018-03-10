18:17
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Общество

CNN опубликовала снимки природы Кыргызстана

Корреспондент CNN, путешественник Алекс Шерр опубликовал снимки природы Кыргызстана, которые он сделал в поездке по Центральной Азии летом 2017 года.
 
 
«В каждом сезоне в Кыргызстане есть что-то свое. Высокие вершины обеспечивают фантастическое катание на лыжах зимой, а невероятные цвета ждут тех, кто отправляется в национальный парк Ала-Арча неподалеку от Бишкека осенью. Поля красивых диких цветов покрывают сельскую местность весной, а лето предлагает невероятные походы в пышные горные долины. Нельзя не сказать об озере Иссык-Куль — втором по величине соленом озере в мире. Оно окружено пляжами с белым песком, а вдалеке видны заснеженные вершины Тянь-Шаня», — написал фотограф.
Ссылка:
просмотров: 902
Версия для печати
Материалы по теме
Сана, Нойон. Какие еще имена редко дают кыргызстанцы своим детям
Кыргызстан получит грант в $6,2 миллиона от Японии
В Кыргызстане 9 марта объявили выходным днем
Почти 12 тысяч землетрясений зафиксировали в Кыргызстане в 2017 году
Космонавт показал, как уменьшилось Аральское море
В России задержали рис и фасоль из Кыргызстана. Товар везли в Москву
Свадебный кортеж испугал Бала Ганеша, но не помешал жениться на кыргызке
Российским полицейским разрешили отдыхать в Кыргызстане и 12 других странах
Госдеп США: Иски к СМИ бросают тень на репутацию Кыргызстана
Тысячи скворцов создали в небе образ, напугавший ястреба
Популярные новости
Ак-калпак: все, что вы&nbsp;забыли про гордость кыргыза Ак-калпак: все, что вы забыли про гордость кыргыза
Светлана Левина: Многое в&nbsp;Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства
Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на&nbsp;рынке &laquo;Дордой&raquo; Пять налоговиков арестованы после спецоперации ГКНБ на рынке «Дордой»
Вырубка и&nbsp;сплошной асфальт в&nbsp;Бишкеке приведут к&nbsp;росту канцерогенов в&nbsp;воздухе Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта