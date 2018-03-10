CNN опубликовала снимки природы Кыргызстана

«В каждом сезоне в Кыргызстане есть что-то свое.

Высокие вершины обеспечивают фантастическое катание на лыжах зимой, а невероятные цвета ждут тех, кто отправляется в национальный парк Ала-Арча неподалеку от Бишкека осенью.

Поля красивых диких цветов покрывают сельскую местность весной, а лето предлагает невероятные походы в пышные горные долины.

Нельзя не сказать об озере Иссык-Куль — втором по величине соленом озере в мире.

Оно окружено пляжами с белым песком, а вдалеке видны заснеженные вершины Тянь-Шаня», — написал фотограф.