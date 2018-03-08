Бишкекчанки, выделяющиеся из толпы. А вы их замечаете?

К Международному женскому дню мы решили показать стильных и ухоженных женщин, которые ходят по улицам столицы. Признаться, найти женщин, выделяющихся из толпы одетых в черную и темно-серую одежду, оказалось непросто.

1 Наталья Федоренко

Фото ИА «24.kg». Наталья Федоренко

Ее стимул хорошо выглядеть — показывать людям другие цвета, другие фасоны и то, что можно выглядеть каждый день по-новому.

«Мне нравится выглядеть необычно. Нравятся даже насмешки вслед», — говорит Наталья.

2 Инна Вяз

Фото ИА «24.kg». Инна Вяз

Выбирать яркие расцветки в одежде и аксессуарах Инну обязывает профессия. Она художник-модельер.

«Красивая одежда — смысл моей жизни. Я всегда думаю об одежде, люблю яркие эксперименты».

3 Асия Кошанова

Фото ИА «24.kg». Асия Кошанова

Любимые цвета в одежде Асии — розовый и фиолетовый. Девочку объектив фотокамеры ничуть не смущает. Напротив, она позирует и сама подбирает место для фотосъемки.

4 Жанна Каунаш

Фото ИА «24.kg». Жанна Каунаш

Жанна старается своим внешним видом радовать себя и своих окружающих.

5 Мадина Ардакбекова

Фото ИА «24.kg». Мадина Ардакбекова

Очень яркая и милая девушка. Хорошо выглядеть старается каждый день, чтобы приятно было смотреть на себя в зеркало.

6 Гульмира Досалиева

Фото ИА «24.kg». Гульмира Досалиева

Гульмира старается делать модные прически и выглядеть хорошо в первую очередь для себя. Ну и чтобы ею могли гордиться дети и супруг.

7 Анна Литвинович

Фото ИА «24.kg». Анна Литвинович

Анна следит за собой, чтобы быть уверенной в себе.

8 Бермет Асыранкулова

Фото ИА «24.kg». Бермет Асыранкулова

Бермет ходит по магазинам и подбирает себе разные образы для хорошего настроения.

9 Жанара Эсенова

Фото ИА «24.kg». Жанара Эсенова

Выглядеть хорошо Жанару обязывает профессия. Ведь она ведущая утренней передачи на телевидении. Каждое утро ей нужно обеспечить телезрителей хорошим настроением.