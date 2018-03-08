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Общество

Бишкекчанки, выделяющиеся из толпы. А вы их замечаете?

К Международному женскому дню мы решили показать стильных и ухоженных женщин, которые ходят по улицам столицы. Признаться, найти женщин, выделяющихся из толпы одетых в черную и темно-серую одежду, оказалось непросто.

1Наталья Федоренко

Фото ИА «24.kg». Наталья Федоренко

Ее стимул хорошо выглядеть — показывать людям другие цвета, другие фасоны и то, что можно выглядеть каждый день по-новому.

«Мне нравится выглядеть необычно. Нравятся даже насмешки вслед», — говорит Наталья.

2Инна Вяз

Фото ИА «24.kg». Инна Вяз

Выбирать яркие расцветки в одежде и аксессуарах Инну обязывает профессия. Она художник-модельер.

«Красивая одежда — смысл моей жизни. Я всегда думаю об одежде, люблю яркие эксперименты».

3Асия Кошанова

Фото ИА «24.kg». Асия Кошанова

Любимые цвета в одежде Асии — розовый и фиолетовый. Девочку объектив фотокамеры ничуть не смущает. Напротив, она позирует и сама подбирает место для фотосъемки.

4Жанна Каунаш

Фото ИА «24.kg». Жанна Каунаш

Жанна старается своим внешним видом радовать себя и своих окружающих.

5Мадина Ардакбекова

Фото ИА «24.kg». Мадина Ардакбекова

Очень яркая и милая девушка. Хорошо выглядеть старается каждый день, чтобы приятно было смотреть на себя в зеркало.

6Гульмира Досалиева

Фото ИА «24.kg». Гульмира Досалиева

Гульмира старается делать модные прически и выглядеть хорошо в первую очередь для себя. Ну и чтобы ею могли гордиться дети и супруг.

7Анна Литвинович

Фото ИА «24.kg». Анна Литвинович

Анна следит за собой, чтобы быть уверенной в себе.

8Бермет Асыранкулова

Фото ИА «24.kg». Бермет Асыранкулова

Бермет ходит по магазинам и подбирает себе разные образы для хорошего настроения.

9Жанара Эсенова

Фото ИА «24.kg». Жанара Эсенова

Выглядеть хорошо Жанару обязывает профессия. Ведь она ведущая утренней передачи на телевидении. Каждое утро ей нужно обеспечить телезрителей хорошим настроением.
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