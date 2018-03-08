Бишкекчанки, выделяющиеся из толпы. А вы их замечаете?

К Международному женскому дню мы решили показать стильных и ухоженных женщин, которые ходят по улицам столицы. Признаться, найти женщин, выделяющихся из толпы одетых в черную и темно-серую одежду, оказалось непросто.
1Наталья Федоренко
Ее стимул хорошо выглядеть — показывать людям другие цвета, другие фасоны и то, что можно выглядеть каждый день по-новому.
«Мне нравится выглядеть необычно. Нравятся даже насмешки вслед», — говорит Наталья.
2Инна Вяз
Выбирать яркие расцветки в одежде и аксессуарах Инну обязывает профессия. Она художник-модельер.
«Красивая одежда — смысл моей жизни. Я всегда думаю об одежде, люблю яркие эксперименты».
3Асия Кошанова
Любимые цвета в одежде Асии — розовый и фиолетовый. Девочку объектив фотокамеры ничуть не смущает. Напротив, она позирует и сама подбирает место для фотосъемки.
4Жанна Каунаш
Жанна старается своим внешним видом радовать себя и своих окружающих.
5Мадина Ардакбекова
Очень яркая и милая девушка. Хорошо выглядеть старается каждый день, чтобы приятно было смотреть на себя в зеркало.
6Гульмира Досалиева
Гульмира старается делать модные прически и выглядеть хорошо в первую очередь для себя. Ну и чтобы ею могли гордиться дети и супруг.
7Анна Литвинович
Анна следит за собой, чтобы быть уверенной в себе.
8Бермет Асыранкулова
Бермет ходит по магазинам и подбирает себе разные образы для хорошего настроения.
9Жанара Эсенова
Выглядеть хорошо Жанару обязывает профессия. Ведь она ведущая утренней передачи на телевидении. Каждое утро ей нужно обеспечить телезрителей хорошим настроением.