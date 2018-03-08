Где провести долгие праздничные дни, чтобы не набрать лишние килограммы

Весенний праздник принес не только подарки женщинам, но и длинные выходные. Как их провести с семьей, чтобы не устать от отдыха?

Вариант первый и самый очевидный — пройтись по торговым центрам, где обустроено немало детских площадок, кинотеатров, кафе. Выбор сейчас — на любой вкус и кошелек. Можно сломать стереотип и отправиться с детьми... в музей изобразительных искусств. Правда, после праздника. 8 марта - нерабочий день. Оттуда можно будет заглянуть в театры: в выходные дни и в драматическом, и в театре оперы и балета проходят спектакли для детей.

Но подобные развлечения могли приесться за зиму, и с приходом теплых солнечных дней хочется вырваться из города и отдохнуть на природе.

Благо мест для этого в Кыргызстане предостаточно. Горнолыжные базы еще работают, но, вполне возможно, уже недолго будет радовать любителей быстрых спусков снег на горных склонах. На предстоящие четыре выходных часть предпочтет уехать в Каракол. Поездка обойдется семье в среднем около 20 тысяч. Но лыжники говорят: это того стоит.

Те же, кто от столь экстремального отдыха не в восторге, вполне могут воспользоваться предложениями туристических компаний и сообществ, организующих «туры выходного дня» в ближайшие ущелья. Они подойдут практически всем, специальной подготовки и снаряжения не требуется. Только удобная обувь, теплая одежда, еда и термос с чаем. Зато впечатлений хватит надолго. До следующей поездки.

Некоторые компании предлагают провести день или два в соседнем Алматы. Стоимость подобного тура, кстати, достаточно демократична, а программа позволяет увидеть многие известные места южной столицы Казахстана, побывать на Шымбулаке или Медео.

А можно все четыре выходных дня любоваться красотами Иссык-Куля. Совместить два в одном — отдых и приключение — предлагает клуб путешественников, приглашая в поездку на озеро Сутту Булак. В ходе поездки удастся посмотреть петроглифы Орнок — более 2000 камней с различными изображениями, панораму Чолпон-Аты и прогуляться к озеру Сутту Булак в Семеновском ущелье, которое находится на высоте 2650 метров над уровнем моря. Программа более чем насыщенная.

Можно провести праздничные каникулы в горах. Этнокомплексы предлагают различные программы для уик-эндов. «Уютные коттеджи, трехразовое питание, конные прогулки, хайкинг (короткое путешествие по горам), вечера у костра», — зазывают рекламные проспекты. Приятное с полезным. Стоит отметить, что такие туры стали пользоваться спросом и у кыргызстанцев. Раньше отдых в горах предпочитали иностранцы. Возможно, дело в цене. Уик-энд в одном из комплексов с питанием обойдется почти в 6 тысяч сомов на двоих.

Полезной для общего развития — как своего, так и детей — может стать поездка на башню Бурана в Чуйской области. На территории комплекса, помимо самой башни, есть небольшой музей, остатки раскопок городища. Рядом с башней находится «сад камней», где собраны так называемые балбалы — древние надгробные плиты, жернова и камни с высеченными рисунками. Это, пожалуй, самый известный архитектурно-археологический памятник в Чуйской области. Здесь легко окунуться в историю.

Еще одним вариантом может стать семейная рыбалка. В окрестностях Бишкека открылось немало форелевых хозяйств. Ловить рыбу в них можно даже на голый крючок. Пойманную рыбку вам тут же приготовят — пожарят, сварят уху. Но можно это сделать и самим. На арендованном мангале. В некоторых комплексах можно и переночевать.

Не стоит списывать со счетов проверенные отдыхом термальные источники «Теплые ключи» и «Иссык-Ату». Помимо водных процедур можно вволю нагуляться по ущельям, надышаться свежим воздухом.

Кстати, отдых в горах полюбился и жителям южной столицы Кыргызстана. Недалеко от Аравана расположена пещера Чиль-Устун. Она известна с древних времен, о чем свидетельствуют арабские надписи на стенах. Состоит из трех залов различного объема, соединенных коридорами и узкими лазами. Самый дальний и большой зал достаточно красив. Пещера входит в состав охраняемого природного заказника «Пещеры Чиль-Устун и Чиль-Майрам».

Посещают и джайлоо Кара-Кой в Ноокатском районе Ошской области — одно из красивейших мест на юге страны. И, конечно же, национальный парк Кара-Шоро, расположенный на юго-западном склоне Ферганского хребта в Ошской области. Территория парка составляет более 8,5 гектара. Здесь немало источников, поэтому можно не только погулять, но и попить минеральной воды.