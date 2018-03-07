04:17
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Общество

ФУГИ не знает, какие служебные машины закреплены за министерствами

Фонд по управлению государственным имуществом не знает, какие служебные машины закреплены за министерствами.

ИА «24.kg» направило в ФУГИ запрос о количестве служебных автомобилей, закрепленных за государственными органами. Из фонда пришел ответ, что создана межведомственная автоматизированная информационная система «Единый реестр госимущества КР».

«Учитывая, что МАИС ЕРГИ внедряется впервые за 27 лет независимости страны и является новым системным продуктом, в настоящее время фондом с более 1,9 тысячи государственными организациями проводится сверка введенных сведений, составляется отчет на правильность указанных сведений», — пояснили в ФУГИ.

Информацию представят только когда сформируют реестр.

Напомним, в 2017 году в Кыргызстане потратили почти миллиард сомов на служебные автомобили. На портале государственных закупок разместили 9 тысяч 641 объявление на покупку оборудования и сопутствующих продуктов для транспортных средств.
Ссылка:
просмотров: 612
Версия для печати
Материалы по теме
ГУВД Бишкека потратит 3,5 миллиона сомов на ремонт служебных машин
Недвижимость, экология, развлечения. Что известно о новом покупателе MegaCom
Глава ФУГИ объяснил, откуда у него «Лексус», принадлежащий китайской компании
Комплекс «Алтын балалык» на берегу Иссык-Куля хотят отдать инвестору
Аэропорт «Манас» нуждается в толковом менеджменте международного класса
Налетай. На аукцион выставлено ГП «Кара-Балтинский спиртовой завод»
Здание Академии экспериментальной медицины передадут Госкадровой службе
Торги по MegaCom продолжаются. В ФУГИ поступили еще два письма
Глава ФУГИ рассказал об объектах, сданных в аренду
19 акционерных обществ завершили свою деятельность с прибылью
Популярные новости
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Ак-калпак: все, что вы&nbsp;забыли про гордость кыргыза Ак-калпак: все, что вы забыли про гордость кыргыза
Светлана Левина: Многое в&nbsp;Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства
Вырубка и&nbsp;сплошной асфальт в&nbsp;Бишкеке приведут к&nbsp;росту канцерогенов в&nbsp;воздухе Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта