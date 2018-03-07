ФУГИ не знает, какие служебные машины закреплены за министерствами

Фонд по управлению государственным имуществом не знает, какие служебные машины закреплены за министерствами.

ИА «24.kg» направило в ФУГИ запрос о количестве служебных автомобилей, закрепленных за государственными органами. Из фонда пришел ответ, что создана межведомственная автоматизированная информационная система «Единый реестр госимущества КР».

«Учитывая, что МАИС ЕРГИ внедряется впервые за 27 лет независимости страны и является новым системным продуктом, в настоящее время фондом с более 1,9 тысячи государственными организациями проводится сверка введенных сведений, составляется отчет на правильность указанных сведений», — пояснили в ФУГИ.

Информацию представят только когда сформируют реестр.

Напомним, в 2017 году в Кыргызстане потратили почти миллиард сомов на служебные автомобили. На портале государственных закупок разместили 9 тысяч 641 объявление на покупку оборудования и сопутствующих продуктов для транспортных средств.