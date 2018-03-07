Минюст предлагает сократить срок регистрации СМИ до десяти дней

Министерство юстиции разработало поправки в закон о средствах массовой информации. Предлагается сократить срок регистрации СМИ с одного месяца до десяти дней, сообщили в пресс-службе ведомства.

По их данным, сейчас Минюст регистрирует СМИ в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства в 1992 году. В Минюсте отметили, что документ содержит нормы, не соответствующие реалиям.

Размеры сборов действующим постановлением о регистрации СМИ утверждены в рублях, а национальной валютой давно является кыргызский сом.

«Совет по регулятивной реформе рекомендовал правительству признать постановление утратившим силу. Но прежде чем это сделать, надо предусмотреть в законе о СМИ положения о порядке регистрации СМИ», — подчеркнули в Минюсте.

Поправки предлагают не только сократить срок регистрации, но и создать единый государственный реестр СМИ. Он будет содержать информацию о зарегистрированных, перерегистрированных и прекративших деятельность СМИ. Если закон примут, правительство утвердит новое положение о порядке регистрации средств массовой информации.