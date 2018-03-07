Минздрав: В отделении детской онкологии клинические испытания не проводят

Недавно ИА «24.kg» опубликовало статью о клинических экспериментах, которые, по утверждению специалиста по рациональному использованию лекарственных средств и доказательной медицине Бактыгуль Камбаралиевой, проводят в детском отделении Национального центра онкологии и гематологии. Медик убеждена, что в результате этого увеличилась смертность маленьких пациентов.

Минздрав категорически с этим не согласен и опровергает подобные заявления письмом, присланным в редакцию под заголовком «Опровержения детских онкологов на выступления Б.Камбаралиевой».

«В отделении детской онкологии не проводятся клинические исследования, как утверждает Камбаралиева. Мы проводим лечение детей. Она утверждает, что внедряется новый метод лечения. Это неправда, метод лечения разработан еще 26 лет назад, в 1991 году. С каждым годом он просто видоизменялся», — написали онкологи.

По их словам, новый протокол для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом предложили не московские врачи, как утверждает Бактыгуль Камбаралиева, а немецкие и российские коллеги.

«Немцы увидели, что после развала СССР выживаемость с лейкозом была очень низкой — всего 20 процентов, и профессор Хензе с профессором Карачунским предложили новый протокол. По словам Камбаралиевой получается, что москвичи приехали в 2015 году в Кыргызстан просто так, случайно, может, проездом. Приехали и подписали у министра. Это полный абсурд. Была проведена большая подготовительная работа, почти полгода проводились переговоры, переписки, согласования с международными отделами двух учреждений, врачи тщательно изучали данный протокол и выбрали правильное решение», — говорится в письме.

Относительно того, что новый протокол Берлин — Москва якобы не подавался в комитет парламента по этике, онкологи пояснили, что они подавали протокол в течение всего 2016 года. Он прошел через экспертный совет, а то, что его не оказалось в этическом комитете, не их вина.

Онкологи опровергли и то, что в Германии и США протокол БМ был отклонен. По их словам, никто из разработчиков протокола в данные страны документ не подавал и не собирается. Об этом в одном из интервью заявил руководитель протокола БМ Александр Карачунский.

«Здесь напрямую прослеживаются дискредитация разработчиков и ложные обвинения. Камбаралиева утверждает, что протокол БМ используют только в двух клиниках Москвы. Это тоже клевета. Протокол используют более 50 клиник России, пролечено более 5000 детей! Есть адреса детских онкоотделений с номерами телефонов каждого заведующего отделением», — заявили врачи детского отделения НЦОГ.

О поездках в Москву на собрания мультицентровой группы с отчетами с участием всех заведующих отделениями врачи пояснили, что это участие заключается в обсуждении историй болезни пациентов, тяжелых и непонятных случаев и так далее.

Наконец, наши врачи добровольно и сознательно используют данный протокол, так как он показал свою эффективность (выживаемость 80 процентов и более) и не уступает зарубежным аналогам. Из письма врачей в редакцию

Заявление Камбаралиевой о том, что используемый по новому протоколу препарат дексаметазон более токсичен, чем преднизолон, онкологи назвали чушью. По их данным, есть «несколько десятков рандомизированных исследований о том, что дексаметазон не обладает высокой токсичностью при лечении ОЛЛ. И, более того, он лучше и эффективно лечит нейролейкоз».

«Камбаралиева ставит под сомнение компетентность наших врачей из Ошского региона, так как, по ее мнению, это плохо, когда дети получают лечение амбулаторно. В Протоколе БМ именно это является главным преимуществом, когда, в отличие от западных протоколов, больной лечится год в клинике. По БМ через 2 месяца можно проводить лечение, приходя из дома. Поэтому для южного региона было открыто детское онкологическое отделение в Ошской межобластной клинической больнице, где работают прекрасные доктора Азис, Адалат, Зура во главе с опытным организатором Эльнурой Кочконовной, участвовавшей в утверждении протокола через Минздрав. Почему такие квалифицированные врачи Кыргызстана не могут лечить детей? Они не только долечивают наших пациентов, но и сами уже пролечили самостоятельно от начала и до конца по данному методу», — говорится в письме.

Онкологи опровергают информацию о том, что умерли уже 16 детей, проходивших лечение по новому протоколу. По данным отделения, умерших детей 10.

«Мы считаем, что предоставляем пациенту современное, качественное, доступное лечение с его информированного согласия», — ответили онкологи на слова Бактыгуль Камбаралиевой о том, что родители маленьких пациентов не знают, что над их детьми проводится клинический эксперимент. В подтверждение врачи привели статьи из Закона КР об охране здоровья граждан, которыми руководствуются.