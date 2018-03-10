Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 марта будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +19 градусов. День увеличился до 11 часов 37 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Cоздан Сарычат-Эрташский государственный заповедник

В 1995 году с целью сохранения уникальных природных ресурсов, редких видов животных и птиц, а также растений создан Сарычат-Эрташский государственный заповедник.

Его площадь — 134 тысячи 140 гектар . Заповедник относится к числу особо охраняемых территорий Кыргызстана, по классификации Международного союза охраны природы ему присвоена классификация Ia — строгий природный резерват.

Люди, которые меняли мир

Родилась врач Жийдеш Истамбекова

Родилась в 1923 году. Воспитывалась в детском доме имени Крупской во Фрунзе. В 1946 году окончила Кыргызский государственный медицинский институт.

Жийдеш Истамбекова из плеяды первых профессоров национальной медицины, первая кыргызская женщина — врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач Киргизской ССР. Начинала она участковым врачом, потом заведовала отделением терапии областной больницы, кафедрой терапии медицинского института, кафедрой внутренних болезней факультета усовершенствования врачей.

С ее именем связаны исследования гипертонической болезни, хронической пневмонии в условиях высокогорья, эпидемиологии предастмы, бронхиальной астмы в городских условиях, влияния минеральных ванн наших курортов на сердечно-сосудистую систему. Она автор трех сборников научных трудов, более двухсот научных статей, двух монографий, трех методических рекомендаций для врачей.

Родился живописец Аблабек Даиров

Родился 10 марта 1932 года в колхозе имени 25-летия Киргизской ССР Аламудунского района. Окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А.Н.Островского. Участник выставок с 1954 года. Член Союза художников с 1962 года.

Умер в феврале 1989 года.

Фото knmii.kg. Маманские просторы, 1970 г.

Мастер поэтического пейзажа. Работал в основном в окрестностях Пржевальска, в Прииссыккулье. Его большие картины и небольшие натурные пейзажные этюды отличаются простотой сюжетов, композиции, тонкой живописностью, искренностью. Одно из лучших полотен Даирова — «Маманские просторы», где изображено широкое предгорье, поросшее стеблями чия, — красиво, поэтично, сложно по живописному решению.

У кого намечается той

Азиза Абдирасулова

Родилась в 1958 году в селе Беш-Бадам Ошской области. Глава правозащитного центра «Кылым шамы».

Садык Шер-Нияз

Родился 10 марта 1969 года в селе Чон-Капка Таласской области.

2010 год — министр культуры и информации, в 2011 году назначен председателем Союза кинематографистов Кыргызстана.

В ноябре 2015 года избран по списку Социалистической партии «Ата Мекен» депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Мирлан Жеенчороев

Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. Его фильм «Курманжан датка» в 2014 году был номинирован на премию «Оскар».

Мирлан Жеенчороев родился в 1980 году в селе Аманбаево Таласской области.

С ноября 2012 года по октябрь 2015 года был депутатом Бишкекского городского кенеша от политической партии «Республика». В 2015 году избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика — Ата Журт».

Куда сходить

Культура

— В «Асанбай-центре» проходит выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

— В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова выступят мировые звезды-иллюзионисты. Подробнее

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова премьеера — комедия «День космонавтики, или Любовь похожая на сон».





— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева — балет «Бахчисарайский фонтан».

— В Государственном цирке бишкекский зритель впервые увидит шоу известных укротителей тигров Карины и Артура Багдасаровых.

— В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

— Соревнований в этот день не будет. Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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