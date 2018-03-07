Международный женский день в колонии. Таланты развиваются в неволе

В единственной в Кыргызстане женской исправительной колонии №2 осужденные отпраздновали Международный женский день. В небольшом клубе провели конкурс красоты.

Женщины из трех отрядов состязались в нескольких номинациях: приветствие, свободный номер, интермедия и конкурс платьев, изготовленных из подручных материалов. Творчество осужденных оценивалось по пятибалльной шкале.

По словам участниц, на изготовление платьев ручной работы ушло от двух недель до двух месяцев. Шили и готовились к конкурсу, что называется, всем отрядом.

Победительница конкурса «Мисс весна» Феруза Жумабаева призналась, что в подобном конкурсе участвует впервые.

«К конкурсу с танцами мы готовились 15 дней, а платье смогли сшить за трое суток. Мы сделали очень сложную работу: вырезали пластиковые бутылки, алюминиевую проволоку вшивали в ткань. Идея платья родилась у всего отряда. Я сделала шляпу. Если честно, я была уверена в победе», — говорит Феруза Жумабаева.

Женщину этапировали в колонию отбывать наказание за нанесение тяжкого вреда здоровью.

«Я пребываю в колонии не впервые. Мисс 2011-2012 годов была я. В детстве пела. Сейчас жду суд по условно-досрочному освобождению», — рассказала осужденная.

К конкурсу красоты отряд осужденной Алины Архаровой готовился два месяца. «Самое сложное в моем наряде было клеить пакеты. Я ничего не делала, только лишь наряд примеряла», — смеется она.

22-летняя Алина в колонии около года. Осуждена за побег из колонии-поселения. До этого сидела за нанесение тяжких телесных повреждений.

«Женщина всегда остается женщиной, независимо от того, где находится. В Международный женский день мы всем отрядом соберемся и приготовим что-то особенное», — говорит Алина Архарова.

Девушка признается, что старается не привыкать к колонии, не заводить подруг. До освобождения ей осталось полгода.

О нелегкой судьбе журналистам поведала и самая веселая осужденная Айжаркын Мырзабаева. По ее мнению, в колонию попадают те, у кого нет денег на то, чтобы откупиться.

«Здесь есть те, кто, как говорится, украл курицу и сел в тюрьму. Я сижу за убийство. Не могу сказать, что это сделала я, но, безусловно, виновата. Не оправдываю себя. Не хочу говорить о том, что было», — говорит женщина.

Пользуясь случаем, она выразила негодование: экс-депутату парламента Аиде Саляновой суд отсрочил исполнение наказания из-за маленького ребенка, а простым женщинам такие послабления не дают.

«Саляновой дали отсрочку. Так почему же других женщин с маленькими детьми посадили? Почему им не дали эту самую отсрочку?» — возмутилась Айжаркын Мырзабаева.

По окончании срока наказания женщина планирует создать семью и найти работу. Она понимает, что после выхода на свободу ее жизнь, как и жизнь других бывших заключенных, не будет сладкой.