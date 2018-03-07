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Общество

Еще одного чиновника задержали сотрудники ГКНБ. Из Минтранса

В следственном управлении ГКНБ расследуется уголовное дело в отношении чиновников Министерства транспорта и дорог. Им инкриминируется злоупотребление должностным положением.

По данным ГКНБ, задержан директор департамента дорожного хозяйства Минтранса Арстанбек Ибраев. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

По версии следствия, Арстанбек Ибраев, используя служебное положение, незаконно присудил выполнение подрядных ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Нарын в селе Ак-Талчат Ак-Талинского района на сумму 45,8 миллиона сомов аффилированной с ним компании ОАО «Кербенжолкурулуш».

После заключения подрядного договора по указанию чиновника на счет ОАО «Кербенжолкурулуш» в качестве предоплаты без банковской гарантии перечислены 35,3 миллиона сомов. По данным ГКНБ, средства были растрачены, а мост до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Арстанбеку Ибраеву предъявлено обвинение. По решению суда он арестован и будет в СИЗО ГКНБ до окончания следственных мероприятий.

Ранее ГКНБ задержал технического директора ОАО «Электрические станции» Алмаза Жусупбекова. и бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» Бердибека Боркоева. Они проходят по ранее возбужденному делу о ремонте котлоагрегатов ТЭЦ Бишкека.
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