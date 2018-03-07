Рейтинг самых опасных городов мира составили эксперты

Эксперты мексиканской неправительственной организации «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции» составили рейтинг самых опасных городов мира в 2017 году.

Как отмечается, при составлении списка не учитывались страны, в которых ведутся боевые действия. Речь только о городах с высоким уровнем преступности.

Первое место в рейтинге занял мексиканский город Лос-Кабос, уровень убийств в котором составил почти 111,33 случая на каждые сто тысяч человек.

Второе место заняла венесуэльская столица Каракас (111,19 случая). Тройку самых опасных городов мира замкнул мексиканский город Акапулько (106,63).

На четвертой строчке расположился бразильский Натал, в котором зарегистрировано 102,56 случая на сто тысяч человек. На пятом месте еще один мексиканский город — Тихуана (100,77).

Всего в рейтинге 50 городов, большая часть из которых находятся в Латинской Америке. Больше всего городов в списке у Бразилии и Мексики — 17 и 12.