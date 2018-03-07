04:16
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Общество

Рейтинг самых опасных городов мира составили эксперты

Эксперты мексиканской неправительственной организации «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции» составили рейтинг самых опасных городов мира в 2017 году.

Как отмечается, при составлении списка не учитывались страны, в которых ведутся боевые действия. Речь только о городах с высоким уровнем преступности.

Читайте по теме
Темно, опасно, в милиции текучка. Жители Бишкека назвали основные проблемы

Первое место в рейтинге занял мексиканский город Лос-Кабос, уровень убийств в котором составил почти 111,33 случая на каждые сто тысяч человек.

Второе место заняла венесуэльская столица Каракас (111,19 случая). Тройку самых опасных городов мира замкнул мексиканский город Акапулько (106,63).

На четвертой строчке расположился бразильский Натал, в котором зарегистрировано 102,56 случая на сто тысяч человек. На пятом месте еще один мексиканский город — Тихуана (100,77).

Всего в рейтинге 50 городов, большая часть из которых находятся в Латинской Америке. Больше всего городов в списке у Бразилии и Мексики — 17 и 12.
Ссылка:
просмотров: 898
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае обнаружили редчайший город эпохи Хань возрастом более 2 тысяч лет
К 2023 году «Таза коом» изменит Кыргызстан. Что ждет кыргызстанцев
Мировая коррупция. Кыргызстан между Папуа — Новой Гвинеей и Россией
Кыргызский паспорт поднялся в мировом рейтинге: путешествовать с ним стало лучше
МВД опровергло, что заминистра Данияр Абдыкаров «крышует» рынок угона авто
В Джалал-Абадской области раскрываемость преступлений составила 90 процентов
В США назвали лучшие автомобили года
Назван самый кассовый фильм в мировом прокате 2017 года
Лучшие фотографии 2017 года по версии информационных агентств
Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes
Популярные новости
&laquo;Сексом надо больше заниматься&raquo;. Как целитель в&nbsp;Бишкеке избавляет от&nbsp;болезней «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней
Ак-калпак: все, что вы&nbsp;забыли про гордость кыргыза Ак-калпак: все, что вы забыли про гордость кыргыза
Светлана Левина: Многое в&nbsp;Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства Светлана Левина: Многое в Бишкеке напомнило мне уютную Москву моего детства
Вырубка и&nbsp;сплошной асфальт в&nbsp;Бишкеке приведут к&nbsp;росту канцерогенов в&nbsp;воздухе Вырубка и сплошной асфальт в Бишкеке приведут к росту канцерогенов в воздухе
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение
Море подарков к&nbsp;8&nbsp;Марта в&nbsp;O!Store (продолжение) Море подарков к 8 Марта в O!Store (продолжение)
ОАО &laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет женщин Кыргызстана с&nbsp;Международным днем 8&nbsp;Марта ОАО «Бакай Банк» поздравляет женщин Кыргызстана с Международным днем 8 Марта