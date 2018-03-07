Опрометчивое поведение жертв и безразличие соседей. У милиции свои претензии

В ходе исследования общественной безопасности в Свердловском районе города Бишкека, проведенного Гражданским союзом «За реформы и результат», сотрудники органов внутренних дел обозначили проблемы, не указанные горожанами: опрометчивое поведение жертв и безразличие соседей. Об этом было заявлено на круглом столе.

В милиции отмечают, что люди сами провоцируют воров, например, демонстрируя ценности: мобильные телефоны, деньги и тому подобное в общественном транспорте. Гражданский союз «За реформы и результат»

«Также милиционеры обеспокоены нежеланием отдельных предпринимателей устанавливать средства защиты на своих объектах — решетки, сигнализацию, камеры видеонаблюдения», — сообщили в союзе.

Сотрудников наружных служб отдела внутренних дел беспокоит низкий уровень добрососедских отношений между жителями многоквартирных домов. Жители зачастую не знают друг друга, а следовательно, и не помогают.