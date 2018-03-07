Темно, опасно, в милиции текучка. Жители Бишкека назвали основные проблемы

Недостаточная освещенность улиц, текучесть милицейских кадров среди участковых инспекторов, подростковая преступность — эти проблемы назвали основными проблемами безопасности жители столицы. О результатах исследования сообщил Гражданский союз «За реформы и результат».

В организации отмечают, что в ходе исследования вопросов общественной безопасности горожане высказывали озабоченность криминогенной обстановкой в столице.

По словам бишкекчан, освещены только центральные улицы, в то время как внутренние улицы большинства кварталов и парковые зоны остаются темными. Именно там отмечаются случаи нападения.

Беспокойство вызывают компании, собирающиеся по вечерам во дворах и на детских площадках, а также скопление людей без определенного места жительства. Другой проблемой жители столицы назвали правонарушения среди несовершеннолетних.

В подростковой среде часто заметна агрессия относительно друг друга, рэкет. Горожане отмечают слабую воспитательную работу с подростками в семье и в школе. Их не учат нравственности, правильному отношению к старшим и сверстникам. По мнению некоторых, продолжает существовать и школьный рэкет, но вымогательства происходят в основном вне стен школы. Гражданский союз «За реформы и результат»

Криминализация молодежи также вызывает обеспокоенность горожан. Они считают, что основная причина — пропаганда насилия в Интернете, отсутствие работы по формированию мировоззрения. При этом потенциал инспекторов по делам несовершеннолетних и социальных педагогов, по мнению горожан, не всегда достаточен.