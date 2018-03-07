Мальчик заблокировал мамин iPhone на 47 лет

Маленький мальчик из китайского Шанхая заблокировал iPhone своей матери на 47 лет. Об этом рассказала lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Родительница оставила сына с гаджетом одного, а сама отвлеклась по делам. Предполагалось, что малыш будет смотреть образовательные ролики. Но что-то пошло не так, и ребенку было предложено ввести пароль для разблокировки телефона.

Он постоянно вводил неверный набор цифр. В результате время, после которого код можно ввести снова, накопилось до 47 лет.

Женщина попыталась отремонтировать iPhone у мастера. Но тот сказал, что сделать ничего нельзя, а в его практике попадались случаи, когда телефон был заблокирован на 80 лет.

Теперь женщина думает, выкинуть ли ей ставший бесполезным iPhone или отдать его для разблокировки через 47 лет своим внукам со словами «это была ошибка вашего отца».

Ранее сообщалось, что средний срок жизни техники фирмы Apple составляет около четырех лет. Всего в мире в настоящее время используется около 1,3 миллиардов устройств этой компании.