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Общество

В заговоре против властей обвинили узбекского журналиста

Узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев предстанет перед судом по обвинению в посягательстве на конституционный строй страны. Об этом сообщило Reuters.

Как отмечается, это первый подобный процесс по делу критика действующей власти с того момента, как Шавкат Мирзиеев стал президентом.

Бобомурод Абдуллаев, которому грозит до 20 лет тюрьмы, отрицает обвинения.

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В минувшие выходные его адвокат Сергей Майоров заявил, что журналиста пытали после задержания. Прокуроры ответили, что им об этом ничего не известно.

Статьи Бобомурода Абдуллаева, писавшего под псевдонимом Усман Хакназаров, на сайте оппозиционного Народного движения Узбекистана начали появляться задолго до прихода к власти Шавката Мирзиеева и выходили на протяжении 14 лет. Под настоящей фамилией он известен как спортивный журналист.

В сентябре 2017 года Народное движение Узбекистана, объединяющее покинувших страну активистов, заявило, что Бобомурода Абдуллаева задержала Служба национальной безопасности (СНБ).
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