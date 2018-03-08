Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 марта будет ясно. Воздух прогреется до +12 градусов. День увеличился до 11 часов 31 минуты.

В Кыргызстане начались длинные выходные.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

— с 24 февраля до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро».

— со 2 марта по 30 сентября закрыт отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбай-Аты до Токтогула.

Отметим, что в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня будут перекрывать одну полосу движения из-за ремонта. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Международный женский день

Международный женский день (International Women’s Day) — день, когда также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях. Современное празднование считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине вне зависимости от ее статуса и возраста.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Бела Уитц

Родился 8 марта 1887 года. В 1907 году учился в училище прикладного искусства и Высшей школе изобразительного искусства в Будапеште. Жил в эмиграции в Вене, в Париже, в Москве, где работал деканом факультета живописи Всесоюзного художественно-технического института, руководил курсом композиции.

В 1936 году по приглашению правительства Киргизии приехал во Фрунзе. Здесь он активно включился в художественную жизнь республики. Помимо основной его работы, ему совместно с Оксаной Павленко была поручена роспись зала заседаний Верховного Совета Киргизской ССР. Обучал молодежь основам профессионального мастерства.

Родилась Айша Карасаева

В 1912 году в селе Талды-Су Тюпского района родилась ученый-филолог Айша Карасаева. Первая кыргызская женщина, снявшаяся в 1927 году в главной роли в фильме «Крытый фургон» («Узбекгоскино»), первая кыргызка, окончившая в 1932 году рабфак в Ленинграде, первая кыргызская женщина, освоившая профессию стенографистки-машинистки на кыргызском и русском языках.

Уникальное историческое наследие эксклюзивно предоставил ИА «24.kg» Центральный государственный архив кинофотофонодокументов при ГРС КР. О фильме можно почитать в нашей статье.

Разработала и создала методику изучения и преподавания стенографии кыргызского языка. С 1949 по 1979 годы — преподаватель стенографии Кыргызского государственного пединститута.

Умерла в 2014 году.

Родился сказитель-манасчи Уркаш Мамбеталиев

Уркаш Мамбеталиев родился в 1934 году в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. Творческую деятельность начал в Иссык-Кульском областном драмтеатре, где работал актером. Встреча с известным сказителем Саякбаем Каралаевым оставила в его душе глубокий след и положила начало сказительской деятельности.

В исполнении Уркаша Мамбеталиева на республиканском радио записано несколько крупных эпизодов эпоса «Манас». Кроме того, опираясь на мастерство сказителей эпоса «Манас», он исполнял фрагменты из дастанов «Эр Тоштук» и «Чолпонбай», придавая им только ему присущей манерой сказа своеобразную окраску.

Первый поэтический сборник «Коктем» («Весенняя лазурь») издал в 1968 году. Автор шести стихотворных сборников. Как сказитель-манасчи сдал в рукописный фонд АН Киргизской ССР около 3 тысяч стихотворных строк собственных импровизаций на основе эпоса «Манас».

Умер в 2011 году.

Куда сходить

Культура

— В НЦДЮ «Сейтек» проходит выставка-ярмарка растений и цветов. Продлится до 8 марта.

— В «Асанбай-центре» открылась выставка Диляры Каиповой «1200 нитей» (Ташкент). Подробнее

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж». В экспозиции произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства: весенние пейзажи, цветы и женские образы.

- В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева состоится концерт «Времена года». В программе шедевры классической музыки «Времена года» Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы в исполнении австрийского скрипача-виртуоза, эксклюзивного солиста звукозаписывающей компании Onyx Classics в Великобритании.

- В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Дураки».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

- Соревнования по футболу. Участвуют команды из общеобразовательных школ столицы.

Но куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

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