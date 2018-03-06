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Общество

В Турции 65 офицеров получили пожизненные сроки за попытку госпереворота

Турецкий суд признал виновными в участии в попытке государственного переворота в 2016 году и приговорил к пожизненному заключению 65 офицеров Военно-морских сил. Из них 47 будут отбывать наказание в более строгих условиях, сообщил Life.

Ранее к пожизненному заключению приговорили 64 преподавателя и курсанта Военного училища Сухопутных войск, обвиненных в причастности к попытке военного переворота.

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15 июля 2016 года группа мятежников попыталась захватить власть в Турции. Во время столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Лояльным президенту страны Реджепу Эрдогану офицерам и солдатам удалось подавить мятеж.

После этих событий арестовали более 50 тысяч человек, уволили или отстранили от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных.
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