Составлен антирейтинг подарков на 8 Марта

РЕН ТВ составил рейтинг подарков, которые женщины не хотели бы получить на 8 Марта, сообщил rambler.ru.

Так, 58 процентов опрошенных дам не обрадуются дешевой бижутерии, 42 процента — интимным подаркам, если они пошлые или неуместные, а 41 процент — сертификатам на занятия экстремальными видами спорта.

18 процентов женщин не хотят получить в качестве подарка бытовую технику, и лишь немногим меньше — абонементы в фитнес-клубы или в спа-салоны.

Как сообщается, упомянутое исследование показало, что бриллианты и впрямь являются «лучшими друзьями девушек». Также женщины «дружат» с цветами, косметикой, парфюмерией и деньгами.