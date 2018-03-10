Нож, камча и мебель для президентов. Кто их поставляет ко двору

Не каждому доверят сделать на заказ подарок для главы государства. Такой чести удостаивают лишь профессионалов высшей пробы. Михаил Сафиулов, резчик по дереву, в их числе. Стать мастером ему удалось не сразу, до этого он перебрал много профессий и исколесил полстраны. Был слесарем-наладчиком автоматических линий, машинистом крана-трубоукладчика, электромонтерем, сантехником. Но чем Михаил ни занимался, его всегда тянуло к дереву.

Фото ИА «24.kg». Михаил Сафиулов в своей мастерской, 2018 год

В поисках себя

— В 1985 году плюнул на все, купил билет в Тюмень, там пришел в бюро по трудоустройству, спросил, куда можно уехать подальше. Салехард. Слово какое-то знакомое, на Самарканд похожее. Стал на карте искать внизу, а девушка говорит: голову-то подними... Опа! А город-то на Полярном круге. Поездил по стране, где только ни побывал...

— Но все равно вернулись домой, во Фрунзе...

— Так я родом не отсюда, а с Камчатки. А там было заведено: люди пенсию зарабатывают и уезжают на материк. Вот и мои бабушка-дедушка уехали под Барнаул, а следом мы. Сюда приехали к родственникам в гости. И все, я понял, что никуда отсюда не уеду. Так и вышло. И в армию сходил, и полсоюза объехал. Лучше Фрунзе города не было и нет. Представьте, из Челябинска, я там учился, из этого громадного города, пропитанного серой, свинцом, приезжаешь во Фрунзе, в этот рай земной...

— Как решили заняться изготовлением мебели, да еще и на столь длительный срок? Судя по вашему рассказу, вы далеко не домосед?

— Всегда старался достичь совершенства, мастерства, чем бы ни занимался. Потом мне становилось скучно, и я уходил. В 90-е годы, когда началась перестройка, понял, что не могу больше с железками работать и надо чем-то другим заняться. А тут еще сказали: делай что хочешь. Друг предложил попробовать деревом заняться. Мне всегда это нравилось, резал потихоньку для себя. Так и случилось. С нуля. Ни опыта, ничего, все в долгах. Как кутят же тогда учили: бросили в воду, выплыли — хорошо, не выплыли... И многие не выплыли, единицы доплыли.

Мебель делали хорошую, в основном из массива, заказчиков было много, но, честно говоря, на определенном этапе почувствовал, что устал. Не от работы устал, от общения с заказчиками, исполнения их желаний, прикрыл цех и занялся творчеством.

— Люди не крутили пальцем у виска, спрашивая, зачем бизнес свернули, ну поручили бы кому-нибудь?

— А так не получится.

Если сам не будешь контролировать, душу не вложишь, ничего не выйдет.

Я буквально жил там, ночевал в этом цеху. Меня жена укоряла: ты знаешь день рождения своих рабочих, но не помнишь, когда дети родились...

— Дети вашего увлечения не разделяют?

— Нет. Внук тянется. Как придет в гости, сразу в мастерскую ко мне.

«Манас» в дереве

— Откуда черпаете вдохновение?

— Да у меня запаса и своего хватает, жизненного опыта, так сказать, а сейчас откроешь Интернет — и чего там только нет. Господи, и как я без этого жил! Я не говорю о слепом копировании. Важно ухватить идею, сделать что-то свое.

Я вам признаюсь: 70 процентов резчиков не умеют рисовать, в основном, срисовывают. Видишь картинку, рассматриваешь со всех сторон, а потом в голове складывается образ. Ты его видишь, когда начинаешь резать дерево. Бывает, и не получается, конечно. Роден говорил, что сделать скульптуру проще простого: надо взять глыбу мрамора и отсечь от нее все лишнее. Так и с деревом, — смеется мастер.

— Талант, прочитал я где-то хорошее выражение, — это 90 процентов трудолюбия и 10 процентов одаренности. Вот ручка от трости. Думаете, она у меня с первого раза получилась? Три-четыре модели сделал, пока результат меня самого не устроил.

— Любимая тема есть: люди, животные?

— У меня нет какой-то определенной любимой тематики. Был период, когда делал женщин, была целая галерея — женщины во всех видах. Потом увлекся образом Манаса. Мне всегда нравились гравюры Теодора Герцена, но боялся воплотить их. Но удивительно, такие картины не пользуются большим спросом. Возможно, отпугивает цена.

— Просите дорого? Какова средняя цена картины?

— Я, как и многие люди, которые что-то делают руками, на определенном этапе задумался, как оценивать свои работы. Исходить из стоимости материала? Так дерева у меня много осталось еще со времени мебельного цеха. Остановился на принципе затрачиваемого времени. Вот две картины. Одна меньше по размеру, но делал я ее дольше: в ней больше героев, больше деталей, больше времени требуется на обработку каждого элемента. Стоить такая картина может и 10 тысяч сомов. Хотя знатоки говорят: а что так дешево? Да я могу и дороже цену назначить, только кто их купит? В ЦУМе стоят две моих работы. Уже два месяца...

— Получается, что вы подтверждаете известное выражение, что творчеством много не заработать...

— Конечно, одним творчеством сыт не будешь. Беру заказы, вырезаю, занимаюсь декором. А когда выполнил заказ, заработал, можно и для души поработать. Эти изделия, как правило, расходятся на подарки. Что-то оставляю себе, но иногда и продаю. Если сильно попросят.

Душа просит

— Может, слышали имя Владимир Горовой. Талантливый художник, основоположник интарсии у нас в стране. Увидел работы в этом направлении и «заболел». Можно сказать, научился у него. Сделал четыре работы для души, большие, где-то метр на метр, пришел клиент, я не хотел продавать, но он уговорил. Попробовал в интарсии гравюры Герцена переосмыслить, неплохо получилось. Немецкий дом тогда помог выставку организовать.

— Интарсия — это...?

— Это вид прикладного искусства. Для картины подбирают разную по цвету древесину, которую нарезают на тончайший шпон, предварительно удалив все дефекты. Получившиеся ленты-полоски склеивают до листов необходимого размера, из которых вырезают детали для мозаики. Никаких красителей, ничего. Наш орех обладает богатейшей палитрой: от белого до черного.

Фото из архива Михаила Сафиулова. Картина в форме интарсии

Дерево заказать сегодня не проблема. Зашел в Интернет, заказал, и тебе пришлют, что захочешь, хоть африканский дуб... Я однажды купил эбен (черное дерево), увидел из него сувенир, когда отдыхал в Турции. Дорогущее, правда. Работать тяжело, но интересно. Хотелось бы попробовать поработать с сандалом, с этим ароматным деревом. Столько сейчас пород, о которых раньше даже не слышали!

А сколько сейчас нового инструмента! Так бы хотелось что-нибудь приобрести, и заказать можно. Но все упирается в деньги. Кое-что из инструмента делаю сам, под себя. Стамесочки маленькие, шлифовальные «станки» сам собирал, моторчик — от стиральной машинки.

Цена вдохновения

— В среднем, сколько времени уходит на одну работу?

— Многое зависит от вдохновения. Могу все оставить и неделю валяться на диване, потому что если через силу пойдешь работать, обязательно что-то испортишь. А иногда меня из мастерской вытаскивают, ужинать зовут, а мне кажется, что я только что зашел туда.

— Самые запоминающиеся заказы?

— Мебель для яхты Назарбаева и рукояти ножа и плети для Атамбаева. Уже не помню, в каком году. Тогда у меня еще был мебельный цех, обратились с вопросом, сможем ли сделать мебель для яхты. Стулья вообще никто не брался делать, очень сложные в исполнении, с полукруглой спинкой. Сделали немного резьбы по интерьеру. А пару лет назад на меня вышли с просьбой сделать рукоять для ножа и камчи для Алмазбека Атамбаева. Ему хотели на юбилей подарить. Вроде заказчики остались довольны. А подарили или нет, честно, не знаю.

Каждый нож — уникальный. Нет двух одинаковых. Клинки из дамасской стали покупаю в России. Бывает, заказчик говорит, какой именно хотел бы узор, рисунок, иногда просто могут сказать, мол, хотим что-то «национальное». Недавно заказывали рукоятку «в скандинавском стиле». Пришлось почитать литературу, вроде получилось. Когда забирали, парень спросил: «Вы с ценой не ошиблись?». Подумал, торговаться будут. А он, наоборот, посчитал, что дешево за такую вещь. И заплатил больше. Приятно, когда твой труд ценят.