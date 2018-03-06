Кыргызстан получил от Швейцарии 300 миллионов сомов на улучшение здоровья

Швейцария и Кыргызстан запустили новый проект по улучшению здоровья населения в нашей стране. Об этом сообщает Посольство Швейцарии в КР.

По его данным, сегодня подписано соглашение по четырехлетнему проекту, который направлен на улучшение профилактики неинфекционных заболеваний. Республике выделяется более 4,3 миллиона швейцарских франков (около 300 миллионов сомов). Программа расширит возможности системы первичной медико-санитарной помощи и усилит пропаганду здорового образа жизни.

По данным Минздрава, в 2016 году основными причинами смертности населения стали неинфекционные заболевания, в частности, сердечно-сосудистые (50,4 процента) и онкологические (12 процентов), за которыми следуют травмы и интоксикация (8,4 процента), а также респираторные (5,7 процента).

Неправильное питание (в частности, высокое потребление соли), употребление табака и алкоголя, а также отсутствие физической активности стали основными рисками неинфекционных заболеваний.

Первая фаза проекта продлится до 2022 года и будет реализована в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях.